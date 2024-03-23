大材小用？哈佛女碩在杭州考公 有人認同：拋棄名校枷鎖

中央機關及其直屬機構2024年度公務員國考，圖為北京第十二中學校本部考點外，考生在入場前復習。（中新社）

近日，一張杭州市餘杭區公務員錄用名單的公示截圖在網上炸開了鍋。進入名單的99名學生中，不僅有復旦、浙大等985名校畢業生，一位美國哈佛大學 女碩士被杭州市餘杭區教育局錄用為一級主任科員更受到關注。有分析指出，愈來愈多的「海歸」也「卷」起了考公考編，有網民認為拋棄名校枷鎖很好，也有人質疑是大材小用，留學生 已跌落神壇，不再「鍍金」。

杭州市餘杭區的公務員錄用名單的公示截圖近日在網上炸開了鍋。一位被杭州市餘杭區教育局錄用的女生，報考職位是教育管理一級主任科員，畢業院校一覽填寫的美國哈佛大學。（取材自微博）

騰訊新聞報導，最近，一張杭州市餘杭區的公務員錄用截圖，顯示進入公示名單的99名學生中，有復旦、浙大、南大、西安交大等985名校畢業生，還有雪梨大學、里茲大學等QS百強名校背景的學生。

最為搶眼的是，一位被教育局錄用的女生，報考職位是教育管理一級主任科員，其中畢業院校一覽填寫的美國哈佛大學。由於這個崗位的學歷要求是碩士研究生以上，這位考生大概是一名哈佛碩士。

哈佛碩士學成歸來進入體制並不是個例。2022年國家發改委公布了擬錄用的公務員名單，其中也出現了麻省理工學院碩士畢業生。另外還有四名海歸，分別畢業於香港大學、美國聖路易斯華盛頓大學和英國G5名校倫敦大學學院。就連體制內的臨時工都成為了留學生們的香餑餑。去年年底，北京某事業單位面向社會公示五名擬錄用人員名單，其中，一名擬錄取人員就是畢業於哈佛大學的碩士研究生。

近年來，越來越多歸國的海外留學生加入考編考公大軍當中，教師編同樣被海歸名校畢業生占滿了。在許多人的傳統印象裡，頂著海外名校光環的留學生，大多應該留在海外發展。 就算是歸國找工作，都應該進各大高校、大廠，做著高門檻的金領工作。難道是留學生高開低走？

最近「考研考編考公三手抓」話題火上了熱搜，2023海外留學人才就業 發展報告」中關於海外留學生畢業規畫首選，17.73%的留學生選擇考公務員。智聯招聘關於留學生就業意向調查顯示，有74.4%的留學生認為海歸群體中存在著「考公熱」現象。

有人卻認為，名校畢業生「擠」進體制內，幹著一眼到頭的工作，有點大材小用、浪費人才資源。更有偏激者認為，國家花費那麽多資源培養你，年紀輕輕就此甘願躺平？不少留學家庭都開始陷入迷霧中：留學到底值不值？

但據估計，浙江省公務員，人均收入估計達到36.04萬元人民幣（約5萬美元），還有安家費、住購房補貼、各種醫療保險、退休待遇等都有優先保障。