大材小用？哈佛女碩在杭州考公 有人認同：拋棄名校枷鎖
近日，一張杭州市餘杭區公務員錄用名單的公示截圖在網上炸開了鍋。進入名單的99名學生中，不僅有復旦、浙大等985名校畢業生，一位美國哈佛大學女碩士被杭州市餘杭區教育局錄用為一級主任科員更受到關注。有分析指出，愈來愈多的「海歸」也「卷」起了考公考編，有網民認為拋棄名校枷鎖很好，也有人質疑是大材小用，留學生已跌落神壇，不再「鍍金」。
騰訊新聞報導，最近，一張杭州市餘杭區的公務員錄用截圖，顯示進入公示名單的99名學生中，有復旦、浙大、南大、西安交大等985名校畢業生，還有雪梨大學、里茲大學等QS百強名校背景的學生。
最為搶眼的是，一位被教育局錄用的女生，報考職位是教育管理一級主任科員，其中畢業院校一覽填寫的美國哈佛大學。由於這個崗位的學歷要求是碩士研究生以上，這位考生大概是一名哈佛碩士。
哈佛碩士學成歸來進入體制並不是個例。2022年國家發改委公布了擬錄用的公務員名單，其中也出現了麻省理工學院碩士畢業生。另外還有四名海歸，分別畢業於香港大學、美國聖路易斯華盛頓大學和英國G5名校倫敦大學學院。就連體制內的臨時工都成為了留學生們的香餑餑。去年年底，北京某事業單位面向社會公示五名擬錄用人員名單，其中，一名擬錄取人員就是畢業於哈佛大學的碩士研究生。
近年來，越來越多歸國的海外留學生加入考編考公大軍當中，教師編同樣被海歸名校畢業生占滿了。在許多人的傳統印象裡，頂著海外名校光環的留學生，大多應該留在海外發展。 就算是歸國找工作，都應該進各大高校、大廠，做著高門檻的金領工作。難道是留學生高開低走？
最近「考研考編考公三手抓」話題火上了熱搜，2023海外留學人才就業發展報告」中關於海外留學生畢業規畫首選，17.73%的留學生選擇考公務員。智聯招聘關於留學生就業意向調查顯示，有74.4%的留學生認為海歸群體中存在著「考公熱」現象。
有人卻認為，名校畢業生「擠」進體制內，幹著一眼到頭的工作，有點大材小用、浪費人才資源。更有偏激者認為，國家花費那麽多資源培養你，年紀輕輕就此甘願躺平？不少留學家庭都開始陷入迷霧中：留學到底值不值？
但據估計，浙江省公務員，人均收入估計達到36.04萬元人民幣（約5萬美元），還有安家費、住購房補貼、各種醫療保險、退休待遇等都有優先保障。
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