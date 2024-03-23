遏天價彩禮陋習 江西女「試婚」：只要12萬 婚後1年再收

江西省某婚禮上的豪華大轎。禮儀隊在轎前打鼓，準備迎娶新娘。示意圖。（取材自上觀新聞）

在與呂易辰正式結婚前，余斐帶著上一段婚姻留下的兩個孩子，來到呂易辰家中，開啟了一場談判。他們都是江西樂平人，印象中，「江西高彩禮」新聞層出不窮，樂平市的彩禮更是出了名的高。面對高額彩禮的風俗，余斐想要改變，她決定與呂易辰「試婚」。

上觀新聞報導，余斐直言，「我和呂易辰都30幾歲了，只想找個伴好好過日子。結婚前，我去了呂易辰家裡，跟他說彩禮只要12萬元（人民幣，下同）就好。我們先過日子，互相試試看，如果合適，他再把彩禮給我。 」

於是，余斐與呂易辰達成共識，展開了一場自發性的「低禮」實驗。余斐看來，「（通過）政策（降低彩禮）總歸有效果，但一時半會還是很難改變人的觀念。」

事實上，江西省在降低彩禮標準方面，已做過若干嘗試。近期，贛州市崇義縣試行了「零彩禮」「低彩禮」家庭禮遇機制，給彩禮金額低於3.9萬元的新人家庭提供多項政策優惠，囊括了子女入學、交通出行、健康體檢等方面的正向激勵，試圖降低當地的彩禮標準。

針對崇義縣的嘗試，余斐持樂觀態度。「我認為有用。你家如果有個女孩子，還有個弟弟，女孩子不要彩禮，弟弟考公務員可以加分，那肯定大家都不要了。」

在余斐的觀念裡，很多人收禮的原因，就是怕吃虧。余斐認為，「彩禮」只是鄉村各類禮金風俗的一部分，事實上，禮金風俗給所有人帶來了壓力。「誰都不願意吃虧。對親友，覺得『我結婚前，你們收了我那麼多紅包，我自己結婚一定要收一點回來』。對相親對象，覺得『別人能給48萬禮，你為什麼給不了』。」

然而，「不吃虧」的尺度很難掌握。余斐說，「假如你結婚時，我給了你500元，過了幾年，你又給我500元。我可能還是會覺得不公平。幾年過去了，通貨膨脹 了，你還是給我500元，我不是虧了嗎？你看，攀比到最後，每個人都很累。」

余斐開始思考，「如果有個人帶頭不要彩禮，是不是雙方心裡都會輕鬆很多？」可是，余斐畢竟來自傳統家庭，對她的父母而言，「零禮」難以接受。

除此之外，余斐的父母還有另一層隱憂：余斐在上一段婚姻中，與前夫生下兩名兒子。雖然有扶養費作為財務補貼，然而，兒子未來娶媳婦也是一筆龐大的開銷。假如余斐拒絕彩禮，彼時，如何負擔兒子的婚嫁費用？

余斐與呂易辰最後做出了妥協，找了個折衷方案：余斐向呂易辰收取12萬元彩禮，但彩禮先放在呂易辰帳上，等他們結婚滿一年後，余斐再去收禮，兩人用這筆錢共同撫養小孩。這樣，雙方至少能在很大程度上避免彩禮糾紛。

其實，余斐這樣做，也有自己的「小九九」──她不需要高昂的彩禮，但希望兒子婚嫁時，女方也能少要一點。

村民在牆上的塗鴉，寫著「城裡老婆，農村老公」。（取材自上觀新聞）

「近年來，娶外地老婆的本地男性越來越多。」余斐說，「彩禮並不是一成不變的東西。有些江西男人在外地打工，會和外地女生結婚。從外地帶回來的老婆，彩禮比較便宜，也有不要彩禮的。」

外省傳入的風俗，改變了本地看似根深柢固的婚禮習慣。年輕人對更平等、獨立的生活方式的追求，倒逼老一代的村民接受「低彩禮」、「零禮」，甚至不婚的例外狀況，也在一定程度上改變了當地的彩禮風俗。

在余斐看來，她選擇「低彩禮」，其實是降低了雙方在婚姻中面對的風險，讓婚姻不再是「一錘定音」的買賣。