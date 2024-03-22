全球首架「空中出租車」羅永浩帶貨199萬元成交 買家廣東人

億航的「空中出租車」此前試飛。（路透）

全球首架「空中出租車 」昨晚在中國電商 平台直播間賣出。羅永浩在「交個朋友」淘寶直播間帶貨這台億航EH216-S「空中出租車」，最後以低於定價的199萬元（人民幣，下同）售出，買家是來自廣東的廣州合利創興智能科技有限公司。這也創下電商平台誕生以來，首次成交無人駕駛載人航空器的先例。

據羊城晚報報導，3月18日，全球首個獲得適航認證、由中國國產自主研發的「空中出租車」億航智能EH216-S上架淘寶，標價239萬元。20日19時，「交個朋友」淘寶直播間以直播間專享價199萬元開售該產品。

在淘寶億航智能企業店鋪上架的億航智能EH216-S無人駕駛載人航空器有三個購買鏈接，其中一個為官方售價239萬元的購買鏈接，另外兩個為「交個朋友直播間」購買鏈接，分別是199萬元全款購買鏈接和3.99萬元預定金購買鏈接。截至21日晚發稿，「交個朋友直播間」專享購買鏈接全款已售1、預定金已售12。買家是來自廣東的廣州合利創興智能科技有限公司。

羅永浩帶貨「空中計程車」首架以199萬人民幣成交。（取材自快科技）

據悉，億航智能EH216-S主要在低空空域飛行，可應用在空中遊覽、城市觀光 、低空通勤和應急救援等領域。而億航智能另一款長航距無人駕駛載人航空器VT-30，也計畫在今年內進行適航審定。

不過，根據商品購買鏈接裏的產品描述，用戶購買了「空中出租車」億航智能EH216-S，並不意味著想飛哪就飛哪，在實際運行過程中，其起降點及航線由億航智能與當地民航主管部門共同制定，以確保通訊可靠、航線不會與其他飛行航線衝突、航線中沒有固定障礙物阻擋。

億航「空中出租車」現場展示。（取材自微博）

「空中出租車」開賣，不少媒體與行業人士認為低空經濟元年已至，但也有人認為其安全性和經濟性有待考量。但目前，多地已搶抓低空經濟產業密集創新和高速發展機遇，加快形成低空經濟產業生態，大疆、億航、小鵬匯天等主機廠將陸續有令人眼前一亮的產品問世。