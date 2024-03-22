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開封景區「王婆說媒」火爆 已促成50對姻緣

中國新聞組╱北京22日電
趙梅在開封景區已工作六、七年。(取材自「萬歲山武俠城」公眾號)
趙梅在開封景區已工作六、七年。(取材自「萬歲山武俠城」公眾號)

開封萬歲山大宋武俠城景區「王婆說媒」節目近日爆火，「王婆」扮演者61歲的趙梅口才了得，表演功力讓人讚嘆，單身遊客自願上台「招親」環節最受歡迎，連提倡「不婚」的年輕人也在社群媒體上追捧；據說趙梅已促成了四、五十對姻緣，被網友們譽為「接地氣版的『非誠勿擾』」。不過滿滿人氣也引來網紅蹭流量，趙梅喊話「尊重真正需要這個平台的人」。

來源：YouTube

北京青年報報導，「王婆」趙梅在開封萬歲山景區工作已經六、七年，一到節目表演時間，牆頭山頭、對面茶樓黑壓擠滿了熱情的遊客。只見「王婆」身著古代媒人服飾，手持象徵愛情紐帶的紅繩，在觀眾們一聲「王乾娘」的呼喚中隆重登場。

王婆是古典小說「水滸傳」中的個惡人形象，但在萬歲山武俠城裡，「王婆」棄惡從善，成了單身男女的愛情牽線人。趙梅說，扮演這個角色目的是把開封的宋文化傳遞出去，她每天都想著怎麼讓遊客更開心，原本只有十分鐘的演出時間，常常加場到一個小時，目前已成功撮合了四、五十對姻緣。

網友調侃說：「王婆說媒一天，幹了「非誠勿擾」一年的活。」比起相親節目和相親平台，「王婆說媒「門檻低，選擇多，效率高，氣氛好，沒有中間商賺差價，一張門票直通大型相親現場。

節目中最精采的是單身遊客自願上台環節，表達自己對喜歡的人的情感，或者從現場挑選一位心儀的遊客作為自己的「另一半」。多年的表演經驗讓趙梅練就了一副火眼金睛，只要單身男女上台描述自己的愛情想法和對另一半的要求，她就能夠快速從現場找到適配人選，人送外號「開封愛情魔法師」。

面對扭扭捏捏的單身男女，趙梅還手把手教學，牽手、擁抱、加微信，包你社恐變社牛。對趙梅來說，見證愛情的誕生讓她充滿成就感。

有網友質疑，上台的男女會不會是景區找來的托兒，對此趙梅回應稱：「我沒有托兒，不是演的，絕對不存在造假營造現場效果，全部都是現場叫的人。」

其實「王婆說媒」人群中不乏一些網紅想蹭流量。王婆回應，自己初衷是真心實意為年輕人搭建一個相識平台，希望能夠幫助他們找到幸福。她堅決反對那些蹭流量行為，希望遊客能夠尊重舞台，尊重真正需要這個平台的人。

單身遊客可以勇敢地走上舞台，表達自己對喜歡的人的情感。(取材自大河報)
單身遊客可以勇敢地走上舞台，表達自己對喜歡的人的情感。(取材自大河報)
趙梅在開封景區已工作六、七年，一到節目表演時間，四周就黑壓壓擠滿熱情遊客。(取材...
趙梅在開封景區已工作六、七年，一到節目表演時間，四周就黑壓壓擠滿熱情遊客。(取材自「萬歲山武俠城」公眾號)

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