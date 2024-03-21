海南發射衛星 地月之間架設新「鵲橋」

3月20日8時31分，探月工程四期鵲橋二號中繼星由長征八號遙三運載火箭在中國文昌航天發射場成功發射升空。（新華社）

3月20日上午8時31分，中國鵲橋二號中繼星，由長征八號遙三運載火箭，在海南文昌航天發射場成功發射升空。鵲橋二號，這是地球和月球間提供中繼通信聯結的衛星，將為月球探測器嫦娥四號、六號服務。

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據澎湃新聞報導，受到月球的遮擋，登陸月球的探測器無法直接與地球通信，為順利完成月球背面航天器與地球間的通信，需要一顆中繼衛星為月面探測器和地面站之間搭起「鵲橋」，為探測器提供通信中繼服務，鵲橋二號的主要任務就是為嫦娥四號、六號探測器與地球進行通信。

鵲橋二號中繼星，是中國探月工程四期後續任務的關鍵，將架設地球和月球新「鵲橋」，為嫦娥四號、嫦娥六號等任務提供地月間中繼通信。

載運鵲橋二號的長征八號遙三運載火箭在飛行24分鐘後，星箭分離，將鵲橋二號中繼星直接送入近地點高度200公里、遠地點高度42萬公里的預定地月轉移軌道，中繼衛星的太陽翼和中繼通信天線，相繼展開。

未來，鵲橋二號將在地面測控支持下，經過中途修正、近月制動，進入捕獲軌道，最後將進入24小時周期的環月軌道，成為繼「鵲橋」中繼星之後世界第二顆在地球軌道以外的專用中繼星，為嫦娥六號月球採樣任務，提供通訊支持，並接力「鵲橋」中繼星為嫦娥四號提供中繼通信服務。

中國探月工程四期於2021年12月開始實施，由嫦娥四號、六號、七號和八號四次任務組成。嫦娥四號已於2018年12月發射，實現了世界首次月球背面軟著陸巡視探測；嫦娥六號將於2024年上半年擇機發射；嫦娥七號和嫦娥八號則將建構月球科研站基本型，開展月球環境探測等任務。