海南發射衛星 地月之間架設新「鵲橋」
3月20日上午8時31分，中國鵲橋二號中繼星，由長征八號遙三運載火箭，在海南文昌航天發射場成功發射升空。鵲橋二號，這是地球和月球間提供中繼通信聯結的衛星，將為月球探測器嫦娥四號、六號服務。
來源：YouTube
據澎湃新聞報導，受到月球的遮擋，登陸月球的探測器無法直接與地球通信，為順利完成月球背面航天器與地球間的通信，需要一顆中繼衛星為月面探測器和地面站之間搭起「鵲橋」，為探測器提供通信中繼服務，鵲橋二號的主要任務就是為嫦娥四號、六號探測器與地球進行通信。
鵲橋二號中繼星，是中國探月工程四期後續任務的關鍵，將架設地球和月球新「鵲橋」，為嫦娥四號、嫦娥六號等任務提供地月間中繼通信。
載運鵲橋二號的長征八號遙三運載火箭在飛行24分鐘後，星箭分離，將鵲橋二號中繼星直接送入近地點高度200公里、遠地點高度42萬公里的預定地月轉移軌道，中繼衛星的太陽翼和中繼通信天線，相繼展開。
未來，鵲橋二號將在地面測控支持下，經過中途修正、近月制動，進入捕獲軌道，最後將進入24小時周期的環月軌道，成為繼「鵲橋」中繼星之後世界第二顆在地球軌道以外的專用中繼星，為嫦娥六號月球採樣任務，提供通訊支持，並接力「鵲橋」中繼星為嫦娥四號提供中繼通信服務。
中國探月工程四期於2021年12月開始實施，由嫦娥四號、六號、七號和八號四次任務組成。嫦娥四號已於2018年12月發射，實現了世界首次月球背面軟著陸巡視探測；嫦娥六號將於2024年上半年擇機發射；嫦娥七號和嫦娥八號則將建構月球科研站基本型，開展月球環境探測等任務。
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