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飼養員「鐵鏟驅打熊貓」秦嶺研究中心道歉炒人、閉園3天整頓

中國新聞組／綜合報導
秦嶺大熊貓研究中心竟有飼養員攻擊熊貓。（取材自微博）
秦嶺大熊貓研究中心竟有飼養員攻擊熊貓。（取材自微博）

一段關於秦嶺大熊貓研究中心飼養員用鐵鏟驅打大熊貓「知路」的影片，近日在網上熱傳，大熊貓遭受如此待遇令網友憤怒，紛紛舉報，涉事飼養員已被辭退。另外，西寧野生動物園18日晚發布消息稱，該園明星動物、中國第一隻人工繁育成活的兔猻「猻大娘」17日因子宮蓄膿死亡。

綜合媒體報導，在網傳影片中，可清楚見到鐵鏟落在大熊貓「知路」身上，「知路」多次閃躲。

秦嶺大熊貓研究中心隨後發布致歉信：「3月17日16時許，我中心飼養員李某嚴重違反『大熊貓飼養安全管理規程』，用鐵鏟驅打大熊貓，造成惡劣影響。在此，我們深表歉意。」

中心表示，經對該大熊貓檢查，雖未發現外傷，但反映出單位在大熊貓飼養管理方面存在著制度執行不嚴格、監督管理不到位的嚴重問題，將深刻汲取教訓，認真整改。2024年3月20日至3月22日閉園3天整頓；對工作人員進行警示教育及制度培訓，把各項制度落實，並加強巡查檢查力度，加強飼養員的監督管理；對涉事飼養員予以辭退，對相關管理人員批評教育並責令作出深刻檢查。

猻大娘。(取材自澎湃新聞)
猻大娘。(取材自澎湃新聞)

西寧網紅兔猻「猻大娘」病亡

此外，3月18日晚，西寧野生動物園發布消息稱，兔猻「猻大娘」17日因病死亡，初步診斷為子宮蓄膿。

據了解，「猻大娘」為網紅雄性兔猻「猻思邈」與雌性兔猻「猻尚香」於2021年5月7日所誕的雌性兔猻，為中國國內第一隻人工繁育成活的兔猻。

兔猻是青藏高原的明星動物，也是西寧野生動物園的明星動物。

獸醫表示，子宮蓄膿多見於發情期的雌犬、貓、兔子等寵物，發病機轉非常複雜，一般認為是荷爾蒙和細菌共同作用的結果。

通常認為，規律性繁殖能夠減少子宮蓄膿的發生，今年是「猻大娘」第一次交配參與繁殖，並已成功受孕，卻在動物園已經著手為她準備產房的時候，不幸離世。

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