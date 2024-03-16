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199元遊桂林遇軟暴力會銷 「買點東西」才能住宿

中國新聞組╱北京16日電
旅行團被帶至一間「科普館」，原本以為的科普講座變成一場「假藥會銷」。(取材自澎湃新聞)
旅行團被帶至一間「科普館」，原本以為的科普講座變成一場「假藥會銷」。(取材自澎湃新聞)

廣西桂林旅遊業長期存在「違規低價團」的違法行為，根據澎湃新聞記者跟團4天暗訪顯示，全團40餘名遊客在2天半內，被密集安排了7次會銷，整個旅途充斥著虛假誇大宣傳，還有賣假藥、軟暴力威脅、扣押身分證、違規銷售等現象。

報導指出，為查明真相，澎湃新聞記者報名參加3月7日至10日的「漫步花田199元(人民幣，下同，約28美元)桂林4天3夜遊」，第一天出發的巴士上，曹姓領隊表示，199元的團費不包含第一天的午餐和最後一天的午餐，遊客需自費再繳60元。

第二天一早，周姓導遊帶團去參加購買銀飾銷售會，路上並宣傳「銀離子可以殺死幾百種細菌」，到達後，解說員強調「銀梳子刮痧」等治病功效；下午到一間「科普館」，結果科普講座演變成「假藥會售」，耍蛇男子誇大「蛇毒藥」的治病功效。查詢發現，名為「百草舒筋液」的噴劑，屬於「化妝品」類別，並非藥品。

同一天，旅行團又被去參加第三場行銷會場，並稱每位遊客都需要「買點東西」，晚上才能順利入住。遊客開始抱怨銷售會過多、遊玩不足。

第三天團員被帶往絲綢銷售工廠，女銷售員暗示真絲被「對甲流、新冠有好處」、「可以預防風濕病」，近萬元產品只要1200，誘惑遊客下單；下午被帶至藥局，買「牛黃安宮丸」、「阿膠」。

第四天被帶去買玉，並誘惑遊客購買「空盒子」。

為期4天的旅行中，除了購物店存在種種詐騙行為外，帶隊導遊還有扣押遊客身分證、在車上兜售商品、不簽訂旅行合同、詐騙旅客等行為。遊客被安排的7家購物店中，有6家購物店有專屬的銷售會場，低價購物遊，在桂林已成產業化。

央視報導，查核「暗訪199元4天桂林低價遊」影片屬實，桂林市文化廣電和旅遊局已對涉事旅行社、導遊立案、七家購物店進行停業整頓、立案調查。

講解員誇大「銀梳子刮痧」的治病功效。(取材自澎湃新聞)
講解員誇大「銀梳子刮痧」的治病功效。(取材自澎湃新聞)

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