00後中國小夥花80萬買美國「太空船票」 當事人：距卡門線還遠
近日一名自稱目前在美國的00後中國留學生韓先生發文稱，他花80萬元（人民幣，下同）購買了美國「太空視角」公司開展的太空旅遊項目，已排定在2025年下半年搭乘太空船「上太空」。不過他也坦承所謂的「太空船票」其實只能算近太空，高度只有30公里，距離卡門線還很遠，嚴格意義上並沒有進入太空。不過他還是很興奮。
據上游新聞報導，韓先生於3月12日在小紅書朋友圈發帖稱，自己花80萬元在美國一家公司購買了一張上太空的船票，迅速引來網友熱議。不少網友表示羨慕：「原來去太空旅行已經能實現了，我還以為是未來暢想呢？」「我還沒出過省，你就上太空了。」還有網友建議韓先生開展把網友ID帶上太空的業務，「掙點路費。」
據韓先生發布的圖片，他購買的是總部位於美國佛羅里達州的「太空視角」公司開展的太空旅遊項目。該公司官網顯示，其首頁就可以直接預定位置，定金為1000美元（約合7100元人民幣），總價為12.5萬美元（約合89萬元人民幣）。
韓先生稱，自己是位00後，在美國上學，也做了點生意，小時候就有成為宇航員的夢想。之前也考察了亞馬遜創始人貝佐斯的「藍色起源」和「維珍銀河」，「自己糾結了一下」，最後選擇了「太空視角」。「太空視角」是通過熱氣球把人送到約30公里的高度，技術更加成熟，安全性更高，價格也能承受得起。而且對乘客的要求也寬鬆很多，只要能乘坐普通航班就可以。
韓先生表示，他已收到了登記成功的郵件。根據「太空視角」預估排期，他被排到2025年下半年左右。不過他在回應網友提問時也承認，「太空船票」很標題黨，「這個其實只能算近太空，有基本的景觀，距離卡門線（海拔100公里處，通常用來作為外太空與地球大氣層的分界線）還很遠。」
據南方都市報，目前藍色起源公司的新新雪帕德火箭可將乘客帶到105公里的高空，維珍銀河公司的太空船二號則為80公里，都有火箭和太空飛機可能會出現的各種飛行亂流。而「太空視角」海王星飛船則主要用熱氣球作為動力，據介紹，它將為乘客帶來一段平靜的地球平流層之旅，把乘客帶到32公里的高空，但乘客無法體驗到藍色起源和維珍銀河所提供的失重體驗。
海王星飛船正在美國宇航局肯尼迪航天中心附近建造，目標是在2024年底前將第一個模型發射到太空，這個球形吊艙將連接到一個氣球上，氣球將從佛羅里達海岸正在改裝成「浮動太空港」的運輸船上發射。
與其它競爭對手不同，太空視角公司會誇耀自己的太空飛船的廁所擁有「無與倫比的視野」，稱衛生間將採用「柔和舒緩的色調、生機勃勃的植物、迷人的窗景、高端產品和獨特的音效」，「馬桶蓋上的長毛絨座椅，意味著您可以舒適地停留片刻，享受片刻的獨處時光」。
據日本媒體報導，日本互聯網巨頭GMO集團總裁熊谷正壽等八名企業家已組團預定行程。
另中國科技企業也計畫在2025年開啟太空商業旅行市場。
「長征十一號」火箭首任總指揮、國內首家混合所有制商業航天企業中科宇航董事長楊毅強此前表示，2025年中國有望開始亞軌道旅行，票價約200萬到300萬元人民幣。每次可搭乘七名遊客，發射至距地面100多公里的臨近空間，停留一小段時間體驗太空後飛回地球。中科宇航已與中旅集團簽訂了合作協議，計畫在2025年開啟太空商業旅行市場。
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