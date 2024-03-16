00後中國小夥花80萬買美國「太空船票」 當事人：距卡門線還遠

海王星飛船效果圖。（取材自上游新聞／太空視角公司官網圖）

近日一名自稱目前在美國的00後中國留學生韓先生發文稱，他花80萬元（人民幣，下同）購買了美國「太空 視角」公司開展的太空旅遊項目，已排定在2025年下半年搭乘太空船「上太空」。不過他也坦承所謂的「太空船票」其實只能算近太空，高度只有30公里，距離卡門線還很遠，嚴格意義上並沒有進入太空。不過他還是很興奮。

據上游新聞報導，韓先生於3月12日在小紅書朋友圈發帖稱，自己花80萬元在美國一家公司購買了一張上太空的船票，迅速引來網友熱議。不少網友表示羨慕：「原來去太空旅行已經能實現了，我還以為是未來暢想呢？」「我還沒出過省，你就上太空了。」還有網友建議韓先生開展把網友ID帶上太空的業務，「掙點路費。」

太空視角公司稱海王星飛船將為乘客帶來一段平靜的地球平流層之旅。（取材自南方都市報／太空視角公司官網圖）

據韓先生發布的圖片，他購買的是總部位於美國佛羅里達州的「太空視角」公司開展的太空旅遊項目。該公司官網顯示，其首頁就可以直接預定位置，定金為1000美元（約合7100元人民幣），總價為12.5萬美元（約合89萬元人民幣）。

韓先生稱，自己是位00後，在美國上學，也做了點生意，小時候就有成為宇航員的夢想。之前也考察了亞馬遜創始人貝佐斯的「藍色起源」和「維珍銀河」，「自己糾結了一下」，最後選擇了「太空視角」。「太空視角」是通過熱氣球 把人送到約30公里的高度，技術更加成熟，安全性更高，價格也能承受得起。而且對乘客的要求也寬鬆很多，只要能乘坐普通航班就可以。

韓先生表示，他已收到了登記成功的郵件。根據「太空視角」預估排期，他被排到2025年下半年左右。不過他在回應網友提問時也承認，「太空船票」很標題黨，「這個其實只能算近太空，有基本的景觀，距離卡門線（海拔100公里處，通常用來作為外太空與地球大氣層的分界線）還很遠。」

據南方都市報，目前藍色起源公司的新新雪帕德火箭可將乘客帶到105公里的高空，維珍銀河公司的太空船二號則為80公里，都有火箭和太空飛機可能會出現的各種飛行亂流。而「太空視角」海王星飛船則主要用熱氣球作為動力，據介紹，它將為乘客帶來一段平靜的地球平流層之旅，把乘客帶到32公里的高空，但乘客無法體驗到藍色起源和維珍銀河所提供的失重體驗。

海王星飛船正在美國宇航局肯尼迪航天中心附近建造，目標是在2024年底前將第一個模型發射到太空，這個球形吊艙將連接到一個氣球上，氣球將從佛羅里達海岸正在改裝成「浮動太空港」的運輸船上發射。

太空視角公司稱自己的太空飛船的廁所擁有「無與倫比的視野」。（取材自南方都市報／太空視角公司官網圖）

與其它競爭對手不同，太空視角公司會誇耀自己的太空飛船的廁所擁有「無與倫比的視野」，稱衛生間將採用「柔和舒緩的色調、生機勃勃的植物、迷人的窗景、高端產品和獨特的音效」，「馬桶蓋上的長毛絨座椅，意味著您可以舒適地停留片刻，享受片刻的獨處時光」。

據日本 媒體報導，日本互聯網巨頭GMO集團總裁熊谷正壽等八名企業家已組團預定行程。

另中國科技企業也計畫在2025年開啟太空商業旅行市場。

「長征十一號」火箭首任總指揮、國內首家混合所有制商業航天企業中科宇航董事長楊毅強此前表示，2025年中國有望開始亞軌道旅行，票價約200萬到300萬元人民幣。每次可搭乘七名遊客，發射至距地面100多公里的臨近空間，停留一小段時間體驗太空後飛回地球。中科宇航已與中旅集團簽訂了合作協議，計畫在2025年開啟太空商業旅行市場。