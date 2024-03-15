我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

8年前震驚聖蓋博谷社區命案終定案 史德運殺妻2姪謀殺罪成

凱特究竟去哪了？ 威廉「緋聞小三」再引關注

湘25歲規培女醫師留遺書自刎 稱加班太多、日薪70幾元

中國新聞組／北京15日電
曹麗萍生前發布的朋友圈顯示，她已出現心臟不適症狀。（取材自北青深一度）
曹麗萍生前發布的朋友圈顯示，她已出現心臟不適症狀。（取材自北青深一度）

湖南一名規培(住院醫師規範化培訓)女醫師日前在醫院刎頸自殺，留遺書稱好累。2月23日20時47分，25歲的曹麗萍走進湖南省人民醫院醫師值班休息室，約3小時後，她在電腦上提交了最後一份出院病歷，走進休息室內的衛生間反鎖，刎頸結束生命。

北青深一度報導，23時59分，曹麗萍提前在QQ空間寫好並設置了定時的遺書發出。「我真的好累，想回去休息了……世上本就沒有公平，怪我自己是不合格的牛馬，熬不下去了。對不起爸媽，生養之恩，來世再報。」她寫道。

曹麗萍的父親24日凌晨2時40分接到電話說曹麗萍自殺了。妹妹曹雨蝶和父母搭車從湘西瀘溪縣趕往長沙，24日中午趕到殯儀館。看到曹麗萍的屍體——滿臉是血，眼睛好像腫了，頸部有一道四、五厘米的口子。

「沒日沒夜的加班，既然早晚要猝死，那就讓我自己選擇方式吧。」根據曹麗萍的遺書，有關加班的描述貫穿始終——「大年初六起，連上30多個小時班，不眠不休；加班到凌晨後回住處休息，早上6點半起床打車，7點多趕到科室繼續加班；請了假仍要加班，加班事情也做不完。」

自殺前，曹麗萍輪轉到神經內科，33個月的規培生活已至尾聲。多位受訪規培生表示，這個科室工作強度大，到了腦血管疾病高發的冬季更是如此。自殺前，曹麗萍已心臟不適數日。2月19日，她向老師請假，說這一周心跳都在120以上，有心悸胸悶的問題，快熬不下去了，問可不可以調回之前的科室。老師回覆：「你辛苦了，這個月科室缺人，下個月給你升副班。」

「這個強度的工作，就像你在跑步機上一直跑，一直處於那種高度緊張、腎上腺素大量分泌的狀態，你能堅持幾天？」曹麗萍的本科同學黎曉天表示，「那種情況下，人可能會失去理智。」

與工作強度相比，曹麗萍在遺書中提到的收入是「一天70幾的工資」。據了解，很多規培生一個月只有人民幣800至1000元的補貼，需要向家裡要錢以維持日常開銷。

在遺書裡，曹麗萍提到了對於被卡規培證的擔憂：「想拿規培證，就得服從」。負責規培的醫院並不會與規培生們簽署勞動合同。根據醫院說法，這意味著他們要承擔相應的醫療責任。

圖為曹麗萍工作的湖南省人民醫院。（取材自北青深一度）
圖為曹麗萍工作的湖南省人民醫院。（取材自北青深一度）

猝死

上一則

上海迪士尼買包 排8小時才知賣光 引發混亂險踩踏

下一則

河北3少年用鐵鍬打死同學再埋屍 亡者臉部血肉模糊

延伸閱讀

華康會免費派發蔬果 鼓勵華人登記成為選民

華康會免費派發蔬果 鼓勵華人登記成為選民
「我是不合格的牛馬，熬不下去了」 湖南培訓女醫師手術刀割頸亡

「我是不合格的牛馬，熬不下去了」 湖南培訓女醫師手術刀割頸亡
廣州「招工難」背後：湖北製衣人每天工作逾15小時

廣州「招工難」背後：湖北製衣人每天工作逾15小時
全國師資短缺 代課老師供不應求 加州代課日薪355元最高

全國師資短缺 代課老師供不應求 加州代課日薪355元最高

熱門新聞

中國國家主席習近平在全國人大閉幕式上喝了一口茶後，臉部突然出現痛苦表情。(美聯社)

習近平喝了一口茶後 臉色大變神情痛苦 被美媒拍到

2024-03-14 13:25
現金花束示意圖。(取材自微博)

客人要求鮮花禮盒放5.2萬鈔票 江蘇花店老闆交貨隔天帳戶被凍結

2024-03-11 02:26
比亞迪汽車董事長王傳福近日也遭「愛國出征」。（新華社）

有美國籍私生子？比亞迪汽車王傳福亦遭「愛國出征」

2024-03-10 23:04
國泰航空永久拒絕載方女士，圖為國泰航空客機資料圖。(取材自都市快報)

滬女找不到簽證槓國泰航空人員 遭永久拒載

2024-03-09 01:24
示意圖，菲文中當事人。(Unsplash@Dingzeyu Li)

中國詐騙集團長臂經營 中國留學生被騙近22萬美元

2024-03-10 12:20
方浩明向王毅提問。(取材自上觀新聞)

被王毅認出跳科目三 00後洋記者：這輩子值了

2024-03-08 08:00

超人氣

更多 >
習近平喝了一口茶後 臉色大變神情痛苦 被美媒拍到

習近平喝了一口茶後 臉色大變神情痛苦 被美媒拍到
從支票帳戶提款5000元現金 銀行會通報國稅局嗎？

從支票帳戶提款5000元現金 銀行會通報國稅局嗎？
染上痛苦不堪 醫生籲50歲以上打這疫苗

染上痛苦不堪 醫生籲50歲以上打這疫苗
夫妻不和 洛城男連開20槍 殺4兒女和岳母

夫妻不和 洛城男連開20槍 殺4兒女和岳母
73歲華男遇襲左眼被刺傷 家屬：波特蘭不再安全

73歲華男遇襲左眼被刺傷 家屬：波特蘭不再安全