湘25歲規培女醫師留遺書自刎 稱加班太多、日薪70幾元

曹麗萍生前發布的朋友圈顯示，她已出現心臟不適症狀。（取材自北青深一度）

湖南一名規培(住院醫師規範化培訓)女醫師日前在醫院刎頸自殺，留遺書稱好累。2月23日20時47分，25歲的曹麗萍走進湖南省人民醫院醫師值班休息室，約3小時後，她在電腦上提交了最後一份出院病歷，走進休息室內的衛生間反鎖，刎頸結束生命。

北青深一度報導，23時59分，曹麗萍提前在QQ空間寫好並設置了定時的遺書發出。「我真的好累，想回去休息了……世上本就沒有公平，怪我自己是不合格的牛馬，熬不下去了。對不起爸媽，生養之恩，來世再報。」她寫道。

曹麗萍的父親24日凌晨2時40分接到電話說曹麗萍自殺了。妹妹曹雨蝶和父母搭車從湘西瀘溪縣趕往長沙，24日中午趕到殯儀館。看到曹麗萍的屍體——滿臉是血，眼睛好像腫了，頸部有一道四、五厘米的口子。

「沒日沒夜的加班，既然早晚要猝死 ，那就讓我自己選擇方式吧。」根據曹麗萍的遺書，有關加班的描述貫穿始終——「大年初六起，連上30多個小時班，不眠不休；加班到凌晨後回住處休息，早上6點半起床打車，7點多趕到科室繼續加班；請了假仍要加班，加班事情也做不完。」

自殺前，曹麗萍輪轉到神經內科，33個月的規培生活已至尾聲。多位受訪規培生表示，這個科室工作強度大，到了腦血管疾病高發的冬季更是如此。自殺前，曹麗萍已心臟不適數日。2月19日，她向老師請假，說這一周心跳都在120以上，有心悸胸悶的問題，快熬不下去了，問可不可以調回之前的科室。老師回覆：「你辛苦了，這個月科室缺人，下個月給你升副班。」

「這個強度的工作，就像你在跑步機上一直跑，一直處於那種高度緊張、腎上腺素大量分泌的狀態，你能堅持幾天？」曹麗萍的本科同學黎曉天表示，「那種情況下，人可能會失去理智。」

與工作強度相比，曹麗萍在遺書中提到的收入是「一天70幾的工資」。據了解，很多規培生一個月只有人民幣800至1000元的補貼，需要向家裡要錢以維持日常開銷。