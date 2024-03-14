為私事還是新聞？女記者衝兩會被攔 被揭是發改委鄭柵潔情人

女記者在人大記者會衝向主席台。(視頻截圖)

據近日網傳視頻，全國人大二次會議日前舉行經濟主題記者會時，一名灰衣女多次舉手疑提問未獲理睬後，突起身衝向主席台，立刻被保安拽下台，畫面隨即切斷。旅美時評人蔡慎坤爆料稱，該灰衣女是中共 黨媒李姓女記者，是當時在台上發言發改委主任鄭柵潔包養的情人。爆料引發熱議，有網民猜測女記者被始亂終棄才冒險衝主席台要找鄭柵潔理論。但此說未獲證實。

來源：明日視界

據網上近日流傳一段視頻，3月6日下午，十四屆全國人大二次會議在北京梅地亞中心新聞發布廳舉行經濟主題記者會，國家發展和改革委員會主任鄭柵潔、財政部部長藍佛安、商務部 部長王文濤、中共人民銀行行長潘功勝、中國證券監督管理委員會主席吳清共五人坐在主席台回答記者提問。

網傳衝向主席的女記者。(視頻截圖)

視頻顯示，當司儀正說著「今天的記者會到此結束，謝謝各位嘉賓，謝謝大家」，表示記者會準備結束時，第一排一名灰衣女子突然衝向主席台，她的腳才剛跨上台，就被旁邊的保安人員迅速拽了下來倒在地上，此時台前另有一名穿白衣女子也疑似要衝向主席台被制止，隨後畫面立即被切斷。而整場記者會上，這名灰衣女多次舉手，疑似試圖提問都未獲理睬。

女記者身分被揭是黨媒記者。(視頻截圖)

對此，蔡慎坤昨天在X平台發文爆料稱，衝向全國人大記者會主席台的女人，是某黨媒李姓女記者，「據悉她是現任國資委主任、國家發展和改革委員會黨組書記、主任鄭柵潔的情人。」

發改委主任鄭柵潔。(取材自漳視新聞)

文中說，「福建官員包養情人是有傳統的，當然遠不止福建官員，鄭柵潔本來是廈門一家工廠的技術員，自從認識了何立峰，他的命運就徹底翻轉了，這幾年可謂平步青雲，一下子躍升為浙江省省長、安徽省委書記，然後現在身兼數職，成為國務院 副總理何立峰的死黨，何立峰又是習近平最信任最依賴的經濟幕僚。不知道鬧出這麽大的醜聞，新貴鄭柵潔還能不能站在政治舞台上表演。」

爆料隨即在海外社交平台引發熱議。有網民說，從灰衣女衝上台的方向來看，當時疑似是要上去找鄭柵潔，應該是私事，因為中國記者不會為了報導新聞「拚命」；有網民猜測女記者可能在鄭柵潔平步青雲之後被始亂終棄，對方避不見面才利用記者會上想衝上去討說法。

有網民則舉前國務院前副總理張高麗涉性侵中國網球冠軍彭帥事件稱，蔡慎坤問新貴鄭柵潔還能不能站在政治舞台上表演，其實有此前例可循，魚死未必能換來網破。