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95歲母無病突逝 鍾睒睒錯過最後一面、悲痛怪網暴累及母親

中國新聞組／北京14日電
農夫山創始人泉鍾睒睒母親離世。 (取材自澎湃新聞／視覺中國圖)
農夫山創始人泉鍾睒睒母親離世。 (取材自澎湃新聞／視覺中國圖)

近來陷入輿論風暴的飲料大廠農夫山泉董事長鍾睒睒的母親郭瑾，已於11日下午逝世，享耆壽95歲，家屬將於14日上午在杭州市殯儀館舉行告別式。據鍾睒睒友人透露，鍾母走得突然，鍾睒睒並沒有見到她最後一面。鍾睒睒也發朋友圈，稱「因為我被莫名網暴，累及母親，為我所憂…萬分悲痛」。

錢江晚報刊登的訃告指出，郭瑾是在11日下午5時30分逝世。而訃告中列名的家屬為「子：鍾睒睒；攜孫：鍾墅子；女：鍾璇璇、鍾曉曉」。

鍾睒睒發朋友圈稱「我被莫名網暴，累及母親」。（取材自每日經濟新聞）
鍾睒睒發朋友圈稱「我被莫名網暴，累及母親」。（取材自每日經濟新聞）

每日經濟新聞報導，鍾睒睒13日在朋友圈更新了一條信息，其中附有一張其母拍攝於3月8日的照片，並表示「母親健康，笑容可掬，心情愉快，沒有基礎疾病」。

據一位接近鍾睒睒的人士透露，朋友圈信息為真，「他母親走得很突然，鍾睒睒沒見到最後一面」。

鍾睒睒近日陷入輿論風暴，起源於另一家中國飲料大廠娃哈哈創辦人宗慶後2月25日逝世。當時有部分中國網友對鍾睒睒未出席宗慶後的告別式表示質疑，進而揭露鍾睒睒與宗慶後早年的事業關係，並指鍾睒睒在年輕創業階段曾擔任娃哈哈代理商，受到宗慶後的提攜，且第一筆創業收入即來自娃哈哈。

這些網友指控，鍾睒睒創立農夫山泉後，卻與宗慶後成為競爭對手，甚至互相提告，鍾睒睒有「忘恩負義」之嫌。之後，又有網友接著指控鍾睒睒的兒子鍾墅子已入籍美國，「買農夫山泉，就是在跟美國人買水喝」。

更有甚者，農夫山泉出品綠茶「東方樹葉原味茶」，包裝上的寺廟建築圖案，被中國網友指為是日本寺廟甚至神社，進而衍生出「不愛國」、「媚日」的指責，引發抵制潮。

其後，農夫山泉不但在中國銷售量暴跌，更連帶造成其港股股價下跌，市值蒸發逾港幣300億元。迄今，部分中國民眾的抵制行動並未停歇，農夫山泉仍未能走出這場輿論風暴。

鍾睒睒 農夫山泉 日本

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