4個女兒不是親生…江西「綠帽男」離婚成功 前妻淨身出戶

陳志顯目前已離婚。(取材自掌上春城)

江西省男子陳志顯2022年指控妻子余華（化名）有外遇，經DNA 測試發現三個女兒都不是自己親生的，要求離婚和精神賠償。近日法院調解，兩人確定離婚，余華一方支付賠償款，不再爭房產，淨身出戶，小孩歸屬尚未宣判。

上游新聞報導，目前，陳志顯打算放下此事，開始新生活。

「養了16年，才知道3個孩子都不是我親生的，結婚前她就懷孕了，不是我的，我是大冤種。」2023年12月26日，陳志顯痛苦地說。

陳志顯決定打名譽侵權官司、離婚官司，並決定向公安機關申請刑事立案。只有讓余華和「小王」吳姓男子受到處罰，他才有勇氣去淡忘傷痛。

談及此事，陳志顯仍然會落淚。(取材自上游新聞)

去年12月28日離婚糾紛、人格權糾紛案，在江西省德興市法院開庭審理。兩場庭審余華以及吳男均未到庭。陳志顯當庭提交了新證據，稱余華剛生下的第四胎女兒，陪產人就是吳男。

今年3月12日，經德興市法院調解，上述兩案結案。陳志顯與余華已離婚，余華賠償陳志顯經濟損失。

陳志顯曾說打完民事官司後，打算追究余華和吳男的「重婚」責任。但據一名親屬透露，陳志顯已經放棄追究了。「他爸前兩天住院了，老人身體不好，他現在需要照顧老人，等老人身體好轉出院後，他還是要出去打工養家。」