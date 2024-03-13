韓人創造漢字？韓作家發謬論自家人拆台 中官媒斥誇張

金振明說，漢字不是中國創造的。（取材自環球網）

在泡菜、春節之爭後，中韓兩國最新的爭議竟然是「漢字」。一位南韓 作家發表「漢字是韓國人創造」的言論，並稱殷商並不是中國的國家，是東夷族創建的。往常，相關爭奪文化遺產的言論總會引起中韓網民唇槍舌劍，但此次「漢字」之爭卻讓南韓網民都看尷尬了。

一名南韓作家今年2月關於漢字的言論近日被微博 網民發現了。環球網報導，南韓作家金振明在南韓電視節目中發表頗為荒謬的言論，聲稱「漢字不是中國人創造的，而是由韓國人創造」，此言論一出，隨即遭南韓網民「拆台」，有南韓網民表示，看完節目後感到很「尷尬」，還有網民評論說，「（金振明）他瘋了」。

據報導，南韓電視節目「big question」2月1日在YouTube上傳一段約20分鐘的視頻。視頻中，金振明「教導」韓國人要學習「正確的歷史」。他說，韓國人對歷史的誤解多達300萬個案例，而其中最被廣泛誤解的便是漢字的起源；並聲稱，這是由於歷史上的朝鮮曾是中國的附屬國，所以人們「自然而然」地認為漢字起源於中國。

報導指出，金振明說：「漢字不是中國創造的，是我們（韓國）人民創造的文字…而且『漢字』應該稱為『殷字』，因為漢字實際是在殷商甲骨文 的基礎上發展起來的，而殷商（商朝）並不是中國的國家，是東夷族創建的。現在留下的東夷族就只有韓國人和日本人，所以實際上，漢字是由我們的祖先東夷族創造的」。

所謂「韓國人祖先東夷族傳播漢字」的論調早已有之。據南韓媒體New Daily在2011年的報道，南韓「全國漢字教育促進總聯合會」創始人陳泰夏認為，漢字是韓國人的祖先東夷族在甲骨文基礎上發展起來的文字。

對於這一謬論，人民日報當時刊文駁斥，指漢字的發展有一個漫長的歷史過程，殷商時代的甲骨文作為中國文字的重要節點，已經是比較系統、相當成熟的文字，被認為是現代漢字的早期形式，是漢字的書體之一，理所當然即為漢字；雖不能排除東夷族或在漢字的發展過程中做過貢獻，但是對於在甲骨文基礎上的發展，即稱作是漢字的發明者，實屬誇大其詞了。