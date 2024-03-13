「交錢養別人父母」學者：普惠式養老金恐惹世代衝突

人大代表在兩會提交「建立普惠式基礎養老金制度的建議」，引發兩極反應。圖為老年人在廣州一個公園內休息聊天。(中新社資料照片)

全國人大代表周金波日前在兩會 提交「建立普惠式基礎養老金制度的建議」，呼籲對年滿65歲且無養老金的人群發放基礎養老金後，隨即引發兩極反應。有人稱讚「老有所依」、但也有人不滿「交養老金養著別人的父母」。學者則是質疑，此政策若落地恐引發世代和城鄉間的衝突。

澎湃新聞報導，周金波建議對65歲老人建立「普惠式基礎養老金制度」，以期讓未工作過、未繳納過社保，不能享受基本養老保障的老年人群都能滿足基本生活需求。

他提議，以當地最低生活保障標準為依據來實施，並根據該標準的變動來調整普惠式基礎養老金的額度，且鼓勵經濟發達地區在最低標準上適度加碼。至於已經參加職工養老保險 或居民養老保險、但養老金偏低的老年人，則可以適當提高其基礎養老金金額。

周金波的提案尚未被立案，但相關話題隨即衝上微博熱搜榜。

有人支持稱「今年最有份量的提案」，但也有人建議給予有條件的支持，「建議把養老金高的削減，補貼給沒有養老金的」、「資金必須財政出」。但更多人質疑「錢從哪裡來？」難道「指望年輕人70歲退休 ？」更有人抱怨，「又想給年輕人減負多生孩子，又想給老人多發錢，甘蔗哪有兩頭甜？」、「有繳納就能領取，這樣才公平」。

報導引述龍華科技大學兼任助理教授賴榮偉，此案的原意是希望促進城鄉平衡、順利養老，但效果恐遭扭曲。富省繳的錢拿去補助那些窮省的人，把年輕人賺錢、納稅所繳的錢，去補助那些過去都沒有工作的老人家，財政分配的問題就出來了，它會造成整個制度上的扭曲、富人跟窮人的矛盾、年輕人跟老人家的矛盾。