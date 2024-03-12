比亞迪王傳福也遭出征 被爆婚內出軌、有美籍私生子

比亞迪創辦人王傳福（中）被舉報婚內出軌公司女高層李珂（左二)。（翻攝自X平台／徐老貓）

「愛國」已被利用來發展成為一門生意。諾貝爾 文學獎得主莫言被指作品涉嫌美化侵華日軍，飲料巨頭農夫山泉 及其掌門人鍾睒睒 遭到網路圍攻，都是中國網友扛著「愛國」旗幟出征，賺取流量。最新傳出全球最大的電動汽車生產商比亞迪董事長王傳福也被盯上，被指婚內出軌女高管，兩名私生子女均為美國籍。對於舉報，比亞迪和王傳福目前皆未回覆。

3月9日，在網上流傳的一段影片中，鬆散機車創始人張小雷實名舉報比亞迪黨委書記王傳福婚內出軌女高管，並指女高管以及兩名私生子女均為美國籍，私生子現已經參與比亞迪業務，將導致數百萬比亞迪車主的個人訊息和道路訊息被「美國人」掌控。

張小雷在影片中稱，王傳福婚內出軌的女高管名叫李柯。他稱，王傳福在國內形象是「勤儉愛國」，但在美國卻有多處豪宅資產，並與李柯同居，「嚴重違反黨紀，且從未向證監會和股民通報實情」。他還指，深圳市紀委曾回覆「開始調查」，但過去3個多月未做答覆，「期待廣大群眾監督」。

公開資料顯示，張小雷旗下的公司曾與比亞迪有合作，但後來發生「合同糾紛」。舉報的內容不是比亞迪偷稅漏稅等違法行為，而是以「愛國」的名義拿老闆私生活說事。但不少網友人為，即使內容屬實，但比亞迪是民營企業，不宜以國家幹部的道德標準來衡量。目前舉報影片已在抖音平台遭刪除。

值得注意的是，張小雷提到「擔心數百萬比亞迪車主的個人信息和道路信息被美國人掌控」似有利用「中美矛盾」、「愛國」等激發民眾對比亞迪的仇恨和懷疑，以達到自己目的的嫌疑。且在無證據的情況下，如此指控亦被網民認為是「莫須有」。

農夫山泉及其創始人鍾睒睒此前已經深陷公關危機。娃哈哈集團創始人宗慶後逝世後，與宗慶後有過交集、後來成為對手的鍾睒睒，被網絡謠傳「靠娃哈哈賺第一桶金」、「忘恩負義被娃哈哈開除」，最新又被網友指其茶飲包裝充斥「日本元素」，轟其涉辱華、不愛國，呼籲抵制，事件令農夫山泉的銷量和股價雙雙下跌。