不賣媚日產品 江蘇2便利店停售農夫山泉 網批「無知」

江蘇兩家711便利店貼出的拒賣農夫山泉公告，但總公司已稱是個人行為。(取材自新京報)

抵制農夫山泉 的風波愈演愈烈，江蘇常州兩家知名便利商店停售農夫山泉旗下產品，引發網路熱議，業者回應說，此舉系常州兩門店此舉為員工個人行為，不代表公司總部立場。

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農夫山泉近期負面新聞不斷，在娃哈哈創辦人宗慶後去世後，農夫山泉深陷輿論漩渦。網上流傳關於娃哈哈和農夫山泉的「恩怨史」，並批鍾睒睒 是「現代版的農夫與蛇」忘恩負義。鍾睒睒隨後發文澄清謠傳事件，但事件至今仍在發酵，農夫山泉旗下產品包裝還被質疑「媚日」。

新京報報導，常州711星光店、711萊蒙店8日發通告：「本店從即日起停售農夫山泉所有相關產品，店內可售來自所有國家的產品，但不會出售中國企業媚日行為的產品。」該便利店的工作人員表示，「我們店裡沒了，不售賣了，農夫山泉的一系列產品都不會賣了。」

通告一出引發熱議，有網民批評便利店「無知」，「一家日本 便利店抵制媚日的企業，這是啥情況啊？」、「真是笑死了，711是日本的」、「比蘇聯笑話精選好笑，真的」；也有網民質疑搞「愛國營銷」。

江蘇7-Eleven昨天就常州兩家711便利店停售農夫山泉旗下產品做出回應稱，此舉是常州兩門店員工個人行為，不代表公司總部立場。

此前，浙江省委宣傳部公眾號「浙江宣傳」曾呼籲公眾要擦亮雙眼，保持理性，不被虛假的「愛國」所裹挾，更不能陷入「只看立場不論是非」的傾向。文章表示，愛國應該是理性的、平和的，這個才是民族自信的體現。每個人在面對一些社會熱點事件時，要保持獨立思考之精神，不輕易被帶偏引流。