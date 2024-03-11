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莫言遭民粹網暴無一作家代發聲 網：文學骨頭在哪

中國新聞組／北京11日電
諾貝爾文學獎得主莫言被指責作品「抹黑抗日歷史」，中國作家卻無人為他發聲，惹怒讀者。（中新社）
諾貝爾文學獎得主莫言被指責作品「抹黑抗日歷史」，中國作家卻無人為他發聲，惹怒讀者。（中新社）

中國唯一本土諾貝爾文學獎得主、著名作家莫言最近再次登上熱搜，有人指責他的作品「侮辱革命先烈」、「詆毀毛澤東」、「抹黑抗日歷史」，甚至將他告上法庭，只是法院似乎尚未接受訴狀。

美國之音報導，據香港英文的南華早報日前報導，本名為管謨業的莫言2012年奪得諾貝爾文學獎時，曾被視為中國人的驕傲，但近日一場愈演愈烈的「愛國主義（實際是民族主義）」風暴，卻將莫言以及他的部分作品視為攻擊目標。微博上有人直接指責他在作品中「醜化八路軍」、「美化日軍」、「詆毀毛澤東」，以及「抹黑抗日歷史」。

微博上一位名叫吳萬爭的用戶日前聲稱，他已經在北京一家法院就莫言上述罪嫌提起訴訟，要求法院判決莫言賠償名譽損失費15億元人民幣（約合2.08億美元），意即「每個中國人一人一元」。不過，吳萬爭稱，法院尚未接受他的訴狀和訴訟請求。

但吳萬爭對莫言的指責在中國社媒上引起許多狂熱民族主義粉紅的熱捧。南華早報引述微博上一段被轉貼超過1萬次的評論說，莫言在「紅高粱」中對1930年代抗日戰爭做描述時汙蔑了共產黨領導的八路軍。

中國駐巴西里約熱內盧「戰狼」總領事李楊也挖出莫言為「遼瀋戰役紀念館」撰寫的題詞，稱「炮火連天，只為改朝換代；屍橫遍野，俱是農家子弟」的語句為「政治反動言論」。

南華早報引述一位評論員的話說，中國社媒上對莫言的抨擊反映中國的網路言論政治走向保守。一位不願具名的中國社科學者表示，「如果這一趨勢持續，那麽中國的文化和教育將受到嚴重的損害」。

中國官媒尚未對社媒上有關對莫言的攻擊發表評論，但是浙江省委宣傳部在其官方微信公眾號上對有人「利用愛國主義大旗吸引關注和流量」提出批評。連民族主義傾向嚴重的、被斥一向緊隨官方旨意的「環球時報」前總編輯胡錫進也發聲力挺莫言。

但是中國的作家群體卻對莫言遭受攻擊一事基本抱持沉默，而且因此遭到部分網民的痛斥。

有網友在微信上發視頻表示，在有人汙蔑莫言、汙蔑中國文學，甚至對莫言提起訴訟之時，作協、甚至沒有一位中國作家挺身而出為莫言說話，抵制這種荒唐的民粹言論，對此深感氣憤。

「中國作家、中國文學的骨頭在哪裡？」這位莫言的粉絲還說，如果這次沒有一個中國作家出面為莫言說話的話，將不再閱讀任何一位中國作家的作品，不再購買任何一位中國作家的書籍，因為這就證明中國的作家沒有「靈魂」、沒有「骨頭」，他們寫下的文字與他們的靈魂是不相符的。

微博 微信 諾貝爾

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