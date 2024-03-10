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中國男籃88年來首輸日本 姚明：鍛鍊新人 網酸：該下課了

中國新聞組／北京10日電
目睹中國男籃的失利，姚明在場邊臉色鐵青。(取材自澎湃新聞)
目睹中國男籃的失利，姚明在場邊臉色鐵青。(取材自澎湃新聞)

中國男子籃球代表隊上月底在亞洲盃預賽時輸給日本隊，是88年來首次在國際大賽中輸球。對此，中國籃協主席姚明近日在央視節目中表示，該場比賽中之所以派出大量年輕球員，是為了要「鍛鍊新人」，與日本隊主力盡出、備戰巴黎奧運的目標不同。但許多中國網民對姚明的說法不以為然，嘲諷「男籃逐漸國足化」，還要姚明「下課！」

綜合明報、澎湃新聞報導，身兼全國人大代表的姚明日前在央視節目「嘉友談」中，談到了中國男籃88年來首次敗給日本男籃的比賽。

姚明表示：「這場比賽對我們來說，是重建的開始，我們換了很多血。日本隊除了海外的精英球員全部都在，目的是準備巴黎奧運會，而我們則把年輕的球員全部提上來。」

姚明稱，要敢於鍛鍊新人，還拿出數據說，日本男籃平均年齡是28.6歲，中國男籃是23.5歲，「我們戰略目標完全不同」，「我們要用一切辦法，為這些年輕人提供贏球的經驗和概念」，即使年輕球員犯錯誤也必須把他們推到場上。

不過，姚明的說法並未獲得多數中國網民認同，許多人留言嘲諷，「啥都別說了，就是菜……從上到下的那種」、「姚明下課！」、「不會男籃逐漸國足化吧」。

而對於中國籃球到底該學歐洲還是美國？姚明在節目中表示，應該看哪一種方法更有效率，「你說川菜好還是魯菜好？我們都挺愛吃，但首先是看能不能吃飽」，他說，現在用很多數據來分析比賽，比如說投射的熱點、跑動的距離等，「在這種情況下，歐洲球隊和美國球隊愈來愈接近，他們正在追求一種高效的籃球」。

中國男籃已經跌入谷底。(取材自澎湃新聞)
中國男籃已經跌入谷底。(取材自澎湃新聞)

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