政委：生兒子能分地 才造成高彩禮

十四屆全國政協委員蔣勝男表示，「農村的女性，是因為失地導致失位，失位導致失語，失語導致失人。」她為今年全國兩會 準備了多份提案，其中一份與推進農村婦女的土地權益保障相關。

經濟觀察報報導，蔣勝男在調研中發現，有的地方村規村約中存在很多不公平的現象，比如，生兒子有地，生女兒沒地；或者生兒子地多，生女兒地少；或者女兒出嫁後才能在丈夫的村子分到地；甚至有的村子會取消原來分給大齡未婚女性的地。

她認為，這些情況會導致農民根據利益取舍去重男輕女，進而導致出生性別比失衡、高彩禮、拐賣婦女等一系列問題。

據報導，蔣勝男也是知名作家、編劇，代表作有「羋月傳」、「燕雲台」、「歷史的模樣」等。在她擔任十三屆全國人大代表、十四屆全國政協委員期間，曾提交多個引發熱議的建議，如刪除離婚冷靜期、推進法定婚檢、代孕入刑、拐賣婦女兒童的買賣同罪、取消報考公務員年齡限制等，這些建議基本集中在三個方面：維護原創，關心婦女兒童，關心年輕人的生存。

報導指出，她過去一直以為婦女交易拐賣是深山老林才有的，然而經過調研我們發現一些經濟發達的農村，甚至交通便利、有文化積累的地區也出現婦女拐賣與非法買賣男嬰的情況。

深究後發現，問題的根源是出生性別比失衡，出生性別比失衡會伴隨高彩禮。她一直有個疑問，新中國成立那麽多年了，封建思想的遺存還會那麽重嗎？後來調研後發現，為什麽很多人一定要生兒子，他們會說「因為生兒子有地分」。