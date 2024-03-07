金價突襲跳漲1克645元 珠寶業者驚呼「20年沒見過」

中國金價連兩天創新高，3月5日突破1克645元，珠寶店業者稱，「從業20多年沒見過這麼高價」。（中新社資料照片）

金價 持續攀升，國內品牌店足金首飾金價近日連兩天創新高，3月5日突破645元（人民幣，下同）/克，有珠寶店業者稱，「從業20多年沒見過這麽高價」，「金價漲了」也衝上微博熱搜。黃金回收量較去年同期增加20%到30%，有賣家一次賣了20多公斤黃金，賺了200多萬元。「突襲式」的跳漲讓不少老闆直呼虧大了。

據南國今報報導，3月5日，國際金價上漲，再創歷史新高。中國國內黃金價格也隨之上漲，3月4日，國內品牌店的足金首飾金價均突破636元/克，達到歷史高位；3月5日足金首飾價格突破645元/克，在前一日歷史高位的基礎上，再創新高。

「我幹這行20多年了，從來沒見過這麽高的金價。」杭州一家上市珠寶公司的店長說，「一覺醒來，國際金價、國內金價雙雙大漲，特別是國內基礎金價，已接近490元/克，金店的金價更是飆到637元/克金價。」3月2日這一夜飆漲，圈內人都覺得震驚。到3月4日，各家金店掛牌價基本都在每克637元到638元。

「現在的金價，可以說是從業以來歷史最高。」山東濟寧某金店秦老闆表示，近期黃金銷售量和以往相比變化不大，但黃金回收量與去年同期相比增加了20%到30%。另一位黃金回收店老闆表示，近期有人在他們店賣了20多公斤黃金，賣家買時金價在300多元/克，每克賺了100多元，總共賺了200多萬元。

華夏典當行北京某店鋪一位工作人員表示，3月4日金條回收價還是480元/克，3月5日就漲到485元/克；現在適合出售，因為金價高，「10年前，我們回收價才230元/克到240元/克，現在都翻了一倍多了」。

國泰期貨指出，黃金上漲的主要驅動力來自美國近日公布弱於市場預期的數據，與經濟學家沃勒在美國貨幣政策論壇上的發言也不無關係，沃勒認為美聯儲應進行反向扭轉操作，即買入短債賣出長債，讓短端利率 下行更快。

廣東粵寶黃金集團投資 總監宋蔣圳認為，當前金價上漲而美元未明顯下跌，投資者仍需謹慎對待，且臨近美聯儲3月利率決議，行情上漲過於超前，建議及時獲利了結。