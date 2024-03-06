鼓浪嶼網紅打卡點「黃賜敏別墅」估值1.1億 7折拍賣

拍賣介面截圖。(取材自瀟湘晨報)

福建廈門鼓浪嶼附近的網紅打卡點「黃賜敏別墅」，將被司法拍賣 了。近日，廈門市同安區人民法院在阿里拍賣平台發布了一條司法拍賣公告，宣布將於3月11日至12日，對福建省廈門市思明區泉州路99號房產—黃賜敏別墅進行第一次公開拍賣。起標價7902.63萬元人民幣(約1097.72萬美元)，報名者需繳交700萬元保證金。

瀟湘晨報報導，經查詢發現，該座房產建於1922年，以華僑商人黃賜敏命名。近兩年，因其地理位置優越，位於廈門鼓浪嶼附近，被不少遊客列為了「網紅打卡點」。根據阿里資產平台資料介紹，該房產面積為881.99平方米，總共三層，有鑰匙，無租賃。

百年網紅別墅為何突然被拍賣了？負責本次拍賣的法院顧問5日說，黃賜敏別墅一直都是個人財產。這次拍賣是司法拍賣，涉及到一起債務糾紛，交由法院來處置。

廈門市同安區人民法院發布的拍賣直播推介表示，黃賜敏別墅起拍價，較評估價逾1億1289萬元，已經打了七折。就目前起標價而言，折合建面每平方米約8萬元。

據報導，目前該房產已經上架拍賣平台，五天後開始拍賣，加價幅度為20萬元。已有超過2.3萬多人圍觀了此次拍賣資訊。

報導指出，黃賜敏別墅拜占庭風格，因別墅樓頂有兩個金瓜造型，也被稱為金瓜樓。在1920年代，華僑商人黃賜敏歸鄉後，花4萬銀元將它買下，並居家搬遷來定居。

拍賣介面截圖。(取材自瀟湘晨報)

從地圖位置來看，黃賜敏別墅距離廈門市市區8公里左右，屬於第八批全中國重點文物保護單位「鼓浪嶼建築群」的一員。