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拚入贅… 蕭山37歲男用下巴做棒式 想證明體力好

中國新聞組／北京6日電
37歲群演在婚友社展示絕活。（取材自都市快報）
37歲群演在婚友社展示絕活。（取材自都市快報）

李繼延在蕭山經營婚介所已經有25年，熟稔蕭山的贅君文化，他的客戶裡有很多想入贅的男人；日前有一名在橫店做群演的37歲江西男子，一心想做蕭山的上門女婿，為了證明體力好，大哥現場用下巴做起了平板支撐(棒式，Plank)，可惜學歷比較低，可能性幾乎是零。

都市快報報導，過去認為當上門女婿的都是家裡條件一般，自身條件一般，沒有能力自己成家的人，現在不一樣了，很多自身條件不錯的也想當上門女婿。李繼延拿出手機，「有在校大學生過來諮詢上門女婿的，重點大學985、211都有，現在我手機上有160多個。」

報導指出，有紋身的在這裡直接被「封殺」，曾有一個男的自稱公司高管，北大畢業，年收入100多萬，但手上有個文身，李繼延連資料都不核實就拒絕了，「蕭山丈母娘不喜歡紋身。」

還有位98年的小伙，大專文化，身高1米78，是杭州某大廠的技術員，年收入人民幣15萬（約2萬美元），家中獨子，在老家有三套房，想做上門女婿。據報導，小伙子說是為了減輕父母的負擔，老家聘金高，父母都是農民負擔不起，如果能在杭州安家，以後有了房子還可以把父母接過來。小伙子還說父母都很開通，兒子可以幸福，願意小孩跟女方姓。小伙子還出示了芝麻分（支付寶的信用積分），達到771分。

「想當上門女婿都是想走捷徑的。」李繼延認可這個說法，房子是上門女婿的最大誘惑，結婚就有房，少奮鬥三十年，這就是捷徑；不過，這個捷徑也不是那麼好走的，女方要求越來越高，男方自己的條件也要過硬，不然女方看不上。

邱女士在聞堰有個婚友工作室，每個月舉辦一次線下相親，她目前有500多位客戶，男女比例相當，也不乏想當上門女婿的，年齡都在30歲以下。她說，「目前生活成本大，房子、車子、聘金，還有戀愛期間的消費…結婚後兩家多走動，也不大會在乎這個姓氏，國家又開放三胎，以後可以多生幾胎。真沒什麼，條件差點的我鼓勵上門。」

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