送貨到府新規 快遞員收入減半 「快幹不下去」

正在打包的快遞員。（取材自瀟湘晨報）

「快遞市場管理辦法」施行數日，其中每個包裹都必須送到家門口，快遞員不能擅自放在驛站等處的相關規定引發關注。有快遞員表示，「原來一天能送500件，按新規一天只能送100多件，每個電話都打根本不現實。」直言勞動加倍、收入減半，「快幹不下去」。另有民眾抱怨，一個上午接快遞小哥的電話接到手軟。

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藍鯨財經報導，3月1日，「快遞市場管理辦法」正式施行，快遞業迎來更嚴格的新規。新規明確：經營快遞業務的企業有下列情形之一的，由郵政 管理部門責令改正，予以警告或者通報批評，可以並處1萬元（人民幣，下同）以下的罰款；情節嚴重的，處1萬元以上3萬元以下的罰款：一、未經用戶同意代為確認收到快件的；二、未經用戶同意擅自使用智慧快遞箱、快遞服務站等方式投遞快遞的；三、拋丟快件、踩踏快件的。

據報導，快遞不能送貨上門一直以來都是困擾中國消費者的難題，這次快遞新規出台後。有人歡喜有人憂，雖然新規出台方便了消費者，但快遞小哥的工作量卻大幅增加，不少地方出現快遞員大批離職的情況。

快遞員小方表示，我們派件一單也就五、六毛錢，新規出台前平均每天能送400、500件，一天能有個200多元收入，但現在每天只能送100、130件，收入連原來的一半都不到。

「送個快遞幾毛錢，打個電話一、兩毛，算下來根本沒賺頭。再說了，如果每個都要打電話確認，那根本忙不過來。有的人打好幾個電話不接，接通電話的按一次一分鐘計算，100個人就是100分鐘，打電話要時間，送貨上門要時間，如果再遇上那些沒有電梯的老樓房，那派送效率會大大降低。」談及此事，小方叫苦不迭了。

小方稱，新規出來後，原來一個人的工作量至少要增加到三個人。「但現實情況是，身邊有同事都幹不下去了，很多都轉行去送外賣了。」

值得注意的是，新規之下京東、順豐這類直營快遞並沒有受到太大影響。順豐快遞員小東表示，一直以來順豐都是打電話給客戶送貨上門的。

另據瀟湘晨報報導，在長沙黃鶴小區一家「菜鳥」驛站，一名女士將八個小快件放進車子後備箱抱怨稱，上午一直接到快遞員的電話，「這幾天電話很多！我買的這種不值錢的日用品，加起來不到100塊，你一再打電話幹嗎？」

「其實在寄件的時候就可以給一個選項，像上門取件那樣，配送時是否有電聯需求、有送貨上門需求。」該女士說。