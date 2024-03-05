我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

影／美小型飛機墜毀州際公路無人生還 機師一度請求緊急降落

AI教父黃仁勳投資房產5500萬元 加州夏威夷都有住所

送貨到府新規 快遞員收入減半 「快幹不下去」

中國新聞組／上海5日電
正在打包的快遞員。（取材自瀟湘晨報）
正在打包的快遞員。（取材自瀟湘晨報）

「快遞市場管理辦法」施行數日，其中每個包裹都必須送到家門口，快遞員不能擅自放在驛站等處的相關規定引發關注。有快遞員表示，「原來一天能送500件，按新規一天只能送100多件，每個電話都打根本不現實。」直言勞動加倍、收入減半，「快幹不下去」。另有民眾抱怨，一個上午接快遞小哥的電話接到手軟。

來源：YouTube

藍鯨財經報導，3月1日，「快遞市場管理辦法」正式施行，快遞業迎來更嚴格的新規。新規明確：經營快遞業務的企業有下列情形之一的，由郵政管理部門責令改正，予以警告或者通報批評，可以並處1萬元（人民幣，下同）以下的罰款；情節嚴重的，處1萬元以上3萬元以下的罰款：一、未經用戶同意代為確認收到快件的；二、未經用戶同意擅自使用智慧快遞箱、快遞服務站等方式投遞快遞的；三、拋丟快件、踩踏快件的。

據報導，快遞不能送貨上門一直以來都是困擾中國消費者的難題，這次快遞新規出台後。有人歡喜有人憂，雖然新規出台方便了消費者，但快遞小哥的工作量卻大幅增加，不少地方出現快遞員大批離職的情況。

快遞員小方表示，我們派件一單也就五、六毛錢，新規出台前平均每天能送400、500件，一天能有個200多元收入，但現在每天只能送100、130件，收入連原來的一半都不到。

「送個快遞幾毛錢，打個電話一、兩毛，算下來根本沒賺頭。再說了，如果每個都要打電話確認，那根本忙不過來。有的人打好幾個電話不接，接通電話的按一次一分鐘計算，100個人就是100分鐘，打電話要時間，送貨上門要時間，如果再遇上那些沒有電梯的老樓房，那派送效率會大大降低。」談及此事，小方叫苦不迭了。

小方稱，新規出來後，原來一個人的工作量至少要增加到三個人。「但現實情況是，身邊有同事都幹不下去了，很多都轉行去送外賣了。」

值得注意的是，新規之下京東、順豐這類直營快遞並沒有受到太大影響。順豐快遞員小東表示，一直以來順豐都是打電話給客戶送貨上門的。

另據瀟湘晨報報導，在長沙黃鶴小區一家「菜鳥」驛站，一名女士將八個小快件放進車子後備箱抱怨稱，上午一直接到快遞員的電話，「這幾天電話很多！我買的這種不值錢的日用品，加起來不到100塊，你一再打電話幹嗎？」

「其實在寄件的時候就可以給一個選項，像上門取件那樣，配送時是否有電聯需求、有送貨上門需求。」該女士說。

目前多方對「快遞新規」內的相關規定反應不一。央視曾評快遞新規施行，「相信實施並不是終點，要在實踐中不斷完善細則，才能讓快遞服務更加人性化、精細化。」

市民稱自己手上八個快遞總價未超百元。（取材自瀟湘晨報）
市民稱自己手上八個快遞總價未超百元。（取材自瀟湘晨報）

郵政

上一則

西方科技卡脖子 全國人大：已知技術卡不住，只是時間問題

下一則

「龍寶寶」札堆月嫂難求 月薪超2萬還排到年底

延伸閱讀

鋰電池火災案 數量激增九倍

鋰電池火災案 數量激增九倍
自動駕駛計程車Waymo准載客上高速路 可24小時7天網約

自動駕駛計程車Waymo准載客上高速路 可24小時7天網約
自駕計程車Waymo獲准載客上高速公路 服務範圍擴及灣區

自駕計程車Waymo獲准載客上高速公路 服務範圍擴及灣區
通知毒犯丟手機滅證 律師洩密遭起訴

通知毒犯丟手機滅證 律師洩密遭起訴

熱門新聞

安徽省合肥市的「相親角」人氣滿滿，民眾在眾多尋緣相親資料前駐足，或為自己或為子女朋友尋覓良緣。（中新社）

中國00後開始相親了 不問有沒有房、車 先問對方MBTI

2024-03-02 23:29
蘋果在中國大幅調降iPhone 15手機價格。圖為上海的蘋果門市。(路透資料照片)

中國iPhone 15大降價 砍到史上最低…分析師：賣太差了

2024-03-01 00:27
2024年1月20日起，提供靜音車廂服務的動車組列車又新增了35列。(取材自廣州日報)

中國高鐵靜音車廂純人工 一說話乘務員就過來讓閉嘴

2024-02-29 01:30
中國全國人大常務會發出公告，指根據代表資格審查委員會提出的報告，接受多名代表的罷免及辭職，當中原國務委員兼外長秦剛辭去人大會代表職務。（美聯社）

間接駁死訊…秦剛「辭去」人大代表職務 獲接受

2024-02-27 04:42
中國留學生雷震寰在一場搏擊比賽中被打成植物人。（取材自都市快報）

加拿大讀博中國留學生 參加搏擊賽被打成植物人

2024-03-02 06:30
迪麗熱巴的「天使蹲」，美翻一眾網友。

迪麗熱巴「天使蹲」太美了 網友為何說千萬別學

2024-03-02 07:30

超人氣

更多 >
好市多會員別忘了 可享5種免費福利

好市多會員別忘了 可享5種免費福利
防年老肌肉流失 這是最佳維他命

防年老肌肉流失 這是最佳維他命
九大法官無異議 裁定可留選票 川普：美國重大勝利

九大法官無異議 裁定可留選票 川普：美國重大勝利
午餐盒引糾紛 華男被美聯航趕下機 現索賠10萬

午餐盒引糾紛 華男被美聯航趕下機 現索賠10萬
2030紐約市低窪住宅恐遭海水淹沒 周圍海平面最高上升13吋

2030紐約市低窪住宅恐遭海水淹沒 周圍海平面最高上升13吋