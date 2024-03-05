廣州「招工難」背後：湖北製衣人每天工作逾15小時

廣州製衣廠遭遇「招工難」，製衣廠老闆們帶著樣衣招工。(視頻截圖)

近日，廣州製衣廠遭遇「招工難」一事在網路引發熱議，有老闆表示打出日薪500元（人民幣，下同）的招牌仍招不到工人。而這個很多外行人看來的「高薪」，和實際的工作量相比，也許並不算高。

海報新聞報導，廣州市海珠區的康樂村、鷺江村被稱為康鷺片區，這裡的服裝加工業全國領先，片區內有廣州最大的紡織加工和服裝批發市場。由於這裡的製衣工人大多來自湖北，這裡也被叫作「湖北村」。

今年2月底，多家媒體報導廣州製衣工廠的老闆們在「湖北村」遭遇招工難，「500元一天都招不到人」，有網友表示對高薪招不到人的情況不理解。海報新聞記者詢問了多位湖北籍的廣州製衣工人，在他們看來，日薪500元和實際的工作量相比並不算高薪。

據了解，製衣工人工資一般根據造成的服裝件數計算，老闆招工時會拿著樣衣給應徵者展示，單件加工工價按照難度從幾毛錢到十幾塊不等。要拿到500元的日薪，工人最少得工作十五、六個小時，一個熟練工人幹上一天能加工六、七百件短袖。

34歲的湖北黃石製衣工人安哥從18歲就來廣州製衣，他透露，在廣州製衣廠，淡季工人日薪為300多元，工價最高的時候日薪可以達到七、八百元。在這裡，百分之八、九十的製衣工人都是湖北人。

在湖北的武漢 、荊門、黃石等地也有製衣廠或家庭作坊，一年當中有幾個月是廣州製衣的淡季，在廣州找不到好工作，為了節省食宿開支，安哥就會回到湖北打工。去年他曾返回湖北，在漢川的製衣廠打工，這邊單件服裝的工價差不多比廣州低一半，安哥只能拿到300多元的日薪。

36歲的湖北十堰 人七哥已經在廣州製衣工廠打工近18年。最開始，七哥在武漢的製衣廠學了一個月，出師後便和新婚妻子來到廣州，一個月能賺四、五千元。「在廣州、武漢做衣服都是多勞多得，但武漢這邊的工廠比較規範，宿舍是宿舍，廠區是廠區，吃飯都是8個人坐一桌。廣東就沒有，工人都是工廠裡面吃，吃完了就上縫紉車。說句不好聽的話，飯還在喉嚨裡，人就坐在縫紉車上了。」

在七哥看來，在廣州製衣廠打工的十多年裡，製衣工人的工作、生活環境幾乎沒有改變。一些類似工坊的小製衣廠，招收製衣零工，每天9時上班，晚上12時下班，一天工作最少15小時，薪水現金結帳，就是賺個現錢。除了上廁所，其他時間都在踩縫紉機，完全不可能「摸魚」。「在這裡只要你想做，做24小時都可以。」

七哥介紹，有的製衣廠會承諾幹滿一個月即可包住宿，宿舍是很多人住在一個小房間，條件可想而知；有的工廠則是每個月多發給長期工500元作為房補。

「在這邊都是向二房東租別人的自建房，10平米不到的房子月租金 都要1100元，水費6元一噸，電費1.5元一度，屋子裡的空調都是高耗電的，我曾有一個月光電費就交了1000元，有些地方還要交30元的垃圾處理費。自建房與樓距離很近，屋裡很難見到陽光，我們樓下是打釦子的（工廠），一天到晚機器響，非常吵。」七哥說。

對於今年網路熱議的廣州製衣廠「招工難」的情況，七哥有自己的看法，「每年年頭年尾，因為大家還沒從老家返回來，招工會有點緊張，但是如果不把工資壓太低，還是能招到人的。再就是今年冬天湖北凍雨，製衣工人就來得晚了。製衣非常累，算下來時薪也才30元。不缺人的時候，工價其實都很低的。」