採耳後奇癢無比 中國男子就醫驚覺「耳朵發霉了」

內耳鏡下看到的耳道像「發黴」了。（取材自極目新聞）

中國一名男子體驗了一次採耳（掏耳），結果耳朵奇癢無比，醫師用耳內鏡一探，發現他的耳內像發黴似的，患上了「腳氣病」。醫師提醒，正常人的耳道皮膚非常嬌貴，不當採耳、器具消毒不徹底可能導致真菌感染。

極目新聞報導，春節假期，陸先生跟著親戚體驗了一次採耳，幾天後，陸先生感覺耳內奇癢無比，用挖耳勺、棉籤掏了也沒法緩解，難受得坐立不安，耳內還慢慢有了悶堵感，他趕緊到武漢 市第八醫院就診。

該院耳鼻喉科副主任牛笛透過耳內視鏡探查發現，陸先生的外耳道有大量灰白色的痂皮，耳道內的分泌物呈絲狀或蘑菇狀，像發黴似的，這是典型的真菌性外耳道炎。得知陸先生前不久進行了採耳，牛笛推測這可能與採耳時器具消毒不徹底有關。

針對陸先生的症狀，牛笛在耳內視鏡下清理了黴菌團塊、痂皮等，再用藥治療黴菌，一般恢復期10天以上。「黴菌感染復發率高，堅持用藥的同時也應保持外耳道清潔、乾燥。」牛笛提醒，不要用酒精、碘伏刺激耳道，如有不適要盡快到醫院檢查。

牛笛表示，每年來醫院「清潔耳道」的市民也不少，大部分是因為耳朵有明顯的堵塞感，或者聽力下降，來檢查發現是耵聹（耳屎）阻塞造成的。一般醫師用雙氧水軟化耳道內的耳垢後再用生理食鹽水沖洗，並在耳內視鏡下徹底清潔。