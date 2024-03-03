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台片「周處除三害」登陸映熱 中國官媒大讚雅俗共賞

中國新聞組／北京4日電
由黃精甫執導、阮經天主演的「周處除三害」3月1日起在中國上映，上映僅2天，總票房已突破人民幣5,000萬元。（取自電影周處除三害官方微博）
由黃精甫執導、阮經天主演的「周處除三害」3月1日起在中國上映，上映僅2天，總票房已突破人民幣5,000萬元。（取自電影周處除三害官方微博）

由黃精甫執導、阮經天主演的台灣電影「周處除三害」，3月1日起在中國上映，根據官方微博，票房已破人民幣1億元(約1389萬美元)。不過，先前傳出電影大量暴力、血腥內容遭刪減，掀起中國電影分級制討論，但大陸官媒「CCTV6 電影頻道」在節目上給出高評價，大讚「周處」雅俗共賞。

「周處除三害」2月下旬在大陸數個城市做過兩波試映，目的是累積口碑。在影迷向來嚴格打分的豆瓣電影網站上，目前有8.3分的好成績。#六公主評周處除三害#的關鍵字，也在微博衝上熱搜排行榜，網友看完後評論：「終於不用看老炮兒味的黑幫電影了！乾淨俐落，久違的酸爽！」、「那個邪教歌我都要唱了」、「確實好看，已經看兩次了」，還有人說自己已經三刷。

不過，也有不少觀眾對其中的暴力鏡頭、「邪教」情節及演員表現等熱烈討論，影片中靈修團體傳唱的洗腦歌曲也立刻被做成了「表情包」。

「周處除三害」在警匪槍戰、暴力場面等處理上，被大陸影迷認為「尺度很大」。由於中國沒有電影分級制，片商在網路海報上自行放上「未成年人謹慎觀影」的字樣，形同「手動分級」避免負面爭議。社群媒體上，則有不少文章討論刪減版和原版的差別。

綜觀陸媒報導，有關電影分級制的討論從2000年左右就已經出現，鞏俐、張國立等明星政協委員都曾在「兩會」期間呼籲改變審查制度、實行電影分級制等，但都沒有下文。

中國的電影審查即使有規則也很模糊，如果分級，就意味著標準必須更清晰，對當局來說可能麻煩，何況大家漸漸有共識，「即使有分級制，審查仍可能更嚴」，所以近年再提電影分級制的聲音比較少了。

一名參與試映的資深影迷表示，中國的電影審查即使有規則也很模糊，如果分級，就意味著標準必須更清晰，對當局來說可能麻煩，何況大家漸漸有共識，「即使有分級制，審查仍可能更嚴」，所以近年再提電影分級制的聲音比較少了。

微博 社群媒體 兩會

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