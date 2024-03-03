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中電商推「AI復活」服務 只要10元 逝世親人照片會開口講話

中國新聞組／北京3日電
AI「復活」親人未來市場龐大。（淘寶網頁截圖）
AI「復活」親人未來市場龐大。（淘寶網頁截圖）

中國電商龍頭淘寶出現十分特別的「AI復活」服務，內容有AI復活親人、AI人臉照片、AI復活親人、AI照片修復、讓老照片動起來等項目，價格最便宜 10元到520元不等（人民幣，下同，約1.4美元到72美元）。

今年春節前夕，電商平台數據顯示，服務商家售出超過400單，產業專家也預估，雖然該服務屬於萌芽階段，中國或國際市場需求未來商機產值超過上萬億元。

上游新聞報導，雖然標榜「10元修復親人復活照片」，但最終仍需按實際成品付費，30秒80個字的影片大約360元（約50美元），之後每30秒加收160元（約22美元）。相關文案由購買者自行提供，比如希望聽到親人說什麼、影片如何設計；此外，下單者最好能夠提供親人生前照片或影片，有聲音做參考更好。

「修復老照片+讓照片動起來」、「照片開口說話」等服務，只能提供「形象克隆」和「聲音克隆」，「AI親人」只能說出定製者要求的語言，無法進一步互動；如果要實現聊天功能，要用到ChatGPT或類似軟件，根據逝者生前習慣訓練語言模型，所需的數據和費用不便宜，費用約為5000到1萬元。近期受到熱議的就是台灣著名音樂人包小柏，如願復刻出「數碼女兒 」。

Netflix「黑鏡」（Black Mirror）也有這樣的情節。一位妻子在一場車禍中失去她的丈夫，最後通過AI在數字世界復刻出了一個虛擬丈夫。後來，那家公司甚至還推出肉身服務，真正實現「在現實中擁抱」的場景。

業內人士認為，所謂「AI復活」其實就是當前大熱的生成式AI，或者說AIGC領域的一個細分賽道，本質上是利用圖像、語音、視頻、文字等多個領域中已經成熟的技術去生成個人形象、聲音、知識庫、思維方式、語言風格等等內容，再逐步將這些不同內容「拼接」成一個完整的產品。

另據新浪報導，上海的超級頭腦團隊從2015年進入AI遊戲開發、VR、數字人等領域，在2023年3月份開始涉足「AI復活」。團隊創始人張澤偉表示，截至目前，他們已經為超過600個家庭提供了相關服務，其中大部分來自因疾病、事故或自然災害而失去孩子的父母。

張澤偉說。「我希望大家都可以盡可能多地留下自己的影像資料，從而能實現在世界上的真正意義的永生，也就不會被時間所遺忘。」他認為，這個行業目前還在早期萌芽階段，規模很小，短時間或許也難以推進，但觀察到國內甚至是全球的龐大的市場需求，我認為未來可能是萬億級別的市場。

AI 電商 VR

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