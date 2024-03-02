老外在華「花錢難」 人行祭3招改善行動支付體驗

人行宣布新措施，解決外國遊客使用行動支付的困難。圖為外國遊客遊杭州時使用手機付款購買咖啡和麵包。(新華社)

為吸引外籍旅客赴華，中國年初推出五項外籍人員出入境便利措施。但對於習慣使用現金、刷卡支付的外國旅客來說，滿大街支付二維碼令他們不免感嘆「有錢難花」。中國人民銀行1日宣布三措施，以解決遊客使用行動支付 時遇到的困難。除了要求平台優化綁卡流程、簡化身分驗證，還將把單筆交易限額提高到5000美元、年累計交易限額提高到5萬美元。

人行副行長張青松1日表示，央行已注意到外國朋友來華進行旅遊、拜訪、商務等活動時，遇到行動支付困難的問題。因綁不了境外的銀行卡而「不能用」、因消費金額超出一定金額「不好用」、遇到問題多了「不想用」。

張青松指出，人行將指導支付機構推出一系列便利措施，透過三方面「非常具體的、有針對性的措施」，讓行動支付產品為外國朋友滿意、樂意使用。

一是針對來華人員使用支付寶 、微信 綁定境外銀行卡成功率低的問題，要求、指導支付寶、（微信）財付通優化業務流程，提升綁卡效率。

二是簡化身分驗證安排，讓外籍來華人員在綁卡等一連串過程中更方便辦理。並嚴格要求相關機構落實個資法。

三是指導支付寶、財富通等主要支付機構將外籍來華人員使用行動支付的單筆交易限額由1000美元提高到5000美元、年累計交易限額由1萬美元提高到5萬美元。

值得一提的是，為改善境外遊客在中消費體驗，支付寶去年八月已宣布推出全新國際版，可綁定Visa、Mastercard、Diners Club、Discover、JCB等五種主要的國際信用卡，使外國客獲得和中國用戶同樣便捷的支付體驗。

另外，針對外國旅客反映赴中旅遊遇到付費不便，尤其是景區購票入園時有不便的問題，文旅部國際交流與合作局負責人石澤毅表示，將推動旅遊景區保留人工窗口，提供線下購票等服務，滿足遊客參觀遊覽需求，並同時簡化線上購票預約程序。

對此，外國友人的反應如何？大公報報導，列支敦士登國家博物館駐亞太區總代表Cynthia Li頻繁往來亞太地區，由於她在中國沒有工作因此無法辦理信用卡消費。在她看來，銀行可以考慮為來華的外國友人辦一張臨時的儲蓄卡，方便在華消費。