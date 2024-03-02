中超新賽季開幕 足協嚴打防範「假賭黑」

中國足協超級聯賽（中超）2024賽季將在3月1日揭幕，中國足協在官網發布新文件，意在加強裁判管理體制機制建設，打擊和防範「假賭黑」。（新華社）

中國足壇貪腐案2022年底爆發後，至今已有數十名裁判、球員、足協官員被捕，重創足壇形象。隨著中國足協超級聯賽2024賽季將在3月1日揭幕，中國足協1日在官網發布「關於加強和改進足球 裁判公正執裁的若干措施」，要求所有裁判員需簽訂「廉潔自律保證書」，並建立裁判員「黑名單」制度等，意在加強裁判管理體制機制建設，打擊和防範「假賭黑」。

「措施」提到，將實行中國足協裁判委員會和裁判部「雙構建模式」，將男子三級職業聯賽的裁判管理權全面交由裁判部統一行使，形成相互配合、相互監督的良性機制，避免權力高度集中。並將制訂和實施男子三級職業聯賽裁判「升降級方案」，全面加強裁判培訓，優化選派流程，建立社會監督員制度，加強對選派工作的監督和監管。

在加強裁判界作風方面，「措施」明確，建立裁判員「黑名單」制度，將在執裁中表現異常造成嚴重後果以及涉嫌違規違紀的裁判員列入「黑名單」；設立社會和裁判界內部舉報平台，對比賽異常情況及其他涉嫌裁判違規違紀線索提交給相關部門進行調查處理。

另外，加強對賽區超規超標接待裁判及其他違規違紀行為的監督監管，中國足協相關部門將成立聯合工作小組，採用不定期抽查等方式進行監管；中國足協將與所有裁判員簽訂「廉潔自律保證書」，並向每一名裁判人員發放「裁判員面對違規現象的處理程序」，並向社會公佈圍繞爭議判罰的評議結果等。

根據發布，「措施」自發布之日起即實施，並「接受社會監督」，盼營造風清氣正的足球環境，提高中國足球公信力。

此外，「2024中超 聯賽賽前工作會議」日前在上海召開，中國足協紀委書記柳屹在會上要求全體足球從業者，從足球領域發生的系列案件中深刻吸取教訓，持續鞏固夯實全國足球領域教育整頓工作成果，堅決防範打擊「假賭黑」。