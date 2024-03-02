甘肅男帶偏癱妻跑車4年 以車為家 她走了…他收拾遺物淚崩

聶建文將妻子綁在身上背下車。

聶建文和曹盈盈是一對來自甘肅 隴南的夫妻，結婚已20年。曹盈盈2020年因為腦出血導致偏癱，上廁所需要人抱、吃飯需要人餵。為了給妻子治病，聶建文幾乎花光家裡積蓄，最後決定將妻子帶在身邊邊跑車賺錢，一輛車狹小的駕駛室成了夫妻倆遮風避雨的家。今年1月，妻子因舊疾復發離世，聶建文在收拾遺物時淚如雨下：「車上全是回憶，如今只剩我一個人」。

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奔流新聞報導，貨車的駕駛室不足3平方米，駕駛座後面是一張寬0.6米的臥舖，這就是聶建文和妻子全部的生活空間。大部分時候，曹盈盈都躺在被褥上和丈夫聊天，唱歌鼓勵他。跟車的日子不容易，但是能和先生朝夕相處看山看海，有苦更有樂。

聶建文在收拾遺物時淚如雨下。（取材自奔流新聞）

除了開車，聶建文每天為妻子做復健訓練、擦洗身體。知道妻子愛美，沒生病前喜歡把自己收拾得漂漂亮亮，聶建文準備了很多亮色衣服，隔一兩天就給妻子換上新衣服。幾年下來，曹盈盈被照顧得白淨漂亮，每天的心情也是跟花兒一樣，丈夫聶建文卻又瘦又黑，看上去比同齡的妻子老了好幾歲。

聶建文為妻子紮頭髮。（取材自奔流新聞）

擔心妻子長時間躺著不舒服，聶建文想趁著休息時間帶她下車活動，但狹小的駕駛室裡轉過身都費勁，要把一個偏癱病人弄下車來不是件容易的事。聶建文想了個辦法，用床單把自己和妻子綁在一起再背著妻子踩著輪胎、踏板，一步步挪下駕駛室。

在最艱難的日子裡，聶建文也努力為妻子營造美好的瞬間，妻子生病後的第一個生日，他計畫著買個蛋糕，把戒指藏在裡面，可到了店裡才發現蛋糕需要事先預訂。他便煮了碗長壽麵用塑膠袋把戒指包好藏在碗裡，期待著妻子吃到戒指時的表情，「結果戒指掉到了湯裡，她根本就沒吃到」。

雖然驚喜失敗，但曹盈盈看到碗裡的戒指頓時明白了丈夫的心意，為了彌補遺憾，聶建文第二年早早就訂了個蛋糕為妻子慶生。

聶建文（右）和妻子在車上吃水果。（取材自奔流新聞）

報導指出，當初兩人結婚時，身邊的人打趣說，聶建文長得既不高又不帥，配不上漂亮能幹的曹盈盈。曹盈盈也會開玩笑，故意給聶建文起了個綽號叫「大個子」。但就是這樣一個不高的男人，在家庭遭遇變故時挑起重擔，無怨無悔地照顧患病的妻子。他對妻子說得最多的一句話是：「我個子雖然不高，但能扛起你的一片天」。