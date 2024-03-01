龍年發現新恐龍 1400多碎片「拼」出「英良達泰龍」

兩隻疊壓保存的達泰龍復原圖。（取材自北京日報）

中國又多了一種新恐龍 。中國地質大學（北京）副教授邢立達等人對江西會昌縣修路開挖時發現的上千塊化石碎片進行清理修復，發現了甲龍亞科新種「英良達泰龍」。由於化名破碎嚴重，研究人員共清點出1400餘塊碎片，並以「拼圖」方式「拼」了近2個月，再花大半年時間修復才完成。是對晚白堊世早期甲龍亞科化石紀錄的重要補充。

據北京日報報導， 相關成果近日在「脊椎動物解剖學·形態學·古生物學」發表，研究團隊並於2月29日舉行了成果發布會。會上敘述發現過程，2016年，正讀大二的鈕科程在網上發現這條化石線索，當時江西省會昌縣貢水河沿岸正進行道路施工，當地村民在路邊散落的碎石塊中隱約看到有一些白色物體，便將其拍照發在了網路平台。

「看到照片後，我判斷這應該是甲龍的化石。」鈕科程回憶，這處化石破碎嚴重，最小的碎片只有指甲蓋大小，林林總總多達上千塊。2年後，在一個化石愛好者社群中，這堆碎石塊照片再次現身，發帖求助的村民一直妥善保存著它們。此時正在主持籌建福建省英良石材自然歷史博物館 的鈕科程，邀請對方將化石捐贈出來，方便開展後續研究。

經博物館清修後的化石標本，展示了兩隻疊壓保存的個體。（取材自北京日報）

在該博物館的清修室，研究人員共清點出1400餘塊碎片，並著手拼合。「這就像是在拼一個立體不規則的拼圖，前後拼了近2個月，才基本找到了化石的對應位置，後續的化石修復又花了大半年時間。」鈕科程說，該化石並不是完整的骨架，但頭部保存十分完好，頭骨、牙齒等物種鑑定研究所需的關鍵信息都保留了下來。

這是2隻疊壓在一起的甲龍標本。邢立達介紹，除了標誌性的顱部突起、覆蓋在下頜和喉部的多邊形骨片等甲龍亞科特點，新標本還有著特殊的臉型——其臉頰兩側有一對小型的軛骨和方軛骨角，並向外伸展。經鑑定確認，2件標本均是亞成年個體，體長約3.5米至4米。研究團隊將其命名為英良達泰龍，取「通達、安泰」之意。

甲龍最大特點是從頭到尾有大量骨板覆蓋，常被稱為「坦克龍」。邢立達表示，達泰龍的發現，為解釋甲龍亞科與非甲龍亞科的甲龍科恐龍的分異提供了新的證據。該化石疊壓埋藏的狀態，也為甲龍類的行為學研究提供了額外的信息，可能與甲龍類的群居行為相關。