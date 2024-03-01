重慶班主任1個月直播逾百場 稱是自己的自由

網傳頻繁直播的女老師。（視頻截圖）

重慶多名自稱老師的博主發學生視頻吸粉，直播收打賞牟利。一名為「唐老師」的博主一個月直播超百場，「一下課就直播」，還稱是自己的自由。官方對此表示，工作時間禁播，若收家長打賞需退還。

嵐風說教育報導，一名班主任老師在短短一個月內，竟然在多個直播平台進行超過百場的直播，直播內容包括學生們日常上課的情景，然後直播收打賞賺錢，不少家長在直播過程中還紛紛打賞支持，引起熱議。這不僅僅是關於直播那麼簡單，還牽扯到教師職業道德、家長打賞等一系列敏感問題。

有網民覺得，老師應該在工作時間裡專心搞好教學工作，要是心思都放在直播上，那學生的學習效果豈不是要受影響？覺得博主不配當老師，因為只是把孩子當成了賺錢的工具。有些網民則認為，老師直播本身並不是問題，關鍵在於直播的內容和時間安排。如果老師在業餘時間、且直播內容健康、有教育意義，也是很好的教學方式。

當地教委表示，教師在工作時間禁止進行任何形式的直播活動，同時要求那些打賞的家長把款項退還給老師，以維護教育的公平性和純潔性。

另外，網民鄒先生反映，學生的隱私都沒有得到保護，不打碼就直接發出去。