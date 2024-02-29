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香港「化工大王」狙擊楊惠妍 碧桂園遭提清算恐步恒大後塵

中國新聞組／北京29日電
深陷債務危機的碧桂園遭債權人向香港高等法院提出清算聲請，恐步上中國恒大遭到勒令清算的後塵。（路透）
深陷債務危機的碧桂園遭債權人向香港高等法院提出清算聲請，恐步上中國恒大遭到勒令清算的後塵。（路透）

深陷債務危機的碧桂園昨在港交所公告，香港建滔集團旗下Ever Credit Limited於27日向香港高等法院提出對該公司清盤呈請，追討積欠未支付定期貸款及應計利息約16億港元(約2億美元)。分析認為，中國前女首富楊惠妍這次被香港大亨狙擊，將給碧桂園債務重組前景蒙上陰影，恐步恒大後塵，並削弱中國重振房市的努力。碧桂園回應則指保交樓不受影響，公司經營正常。

香港高等法院尚未對碧桂園頒布清算令，但已將呈請的首次聆訊日期定為5月17日。

碧桂園回應，公司將極力反對聲請，並徵詢法律意見，採取一切必要行動保護合法權利，將繼續與境外債權人保持積極主動的溝通，並盡快形成及公布重組方案，並在對全部債權人公平的原則下，與聲請人友善協商，包括努力促使聲請盡快被撤回或駁回聲請。該聲請將不會對公司的重組計畫或時間表造成實質性影響，目前保交樓不受影響，碧桂園經營正常。

路透分析，在北京試圖增強對占中國GDP四分之一的地產業信心之際，這分聲請可能會重燃購屋者和債權人對房地產業債務危機的擔憂，給中國境內貸款機構帶來更大壓力，並可能推遲房地產市場甚至整個中國經濟的復甦前景。碧桂園110億美元海外債被視為違約，如果清算申請讓其他債權人在和解問題上三思而後行，那麼該進程可能會因此而蒙上陰影。

碧桂園董事會主席楊惠妍。（取材自雲財經網）
碧桂園董事會主席楊惠妍。（取材自雲財經網）

提出清盤碧桂園的，是香港化工大王張國榮。(取材自雪球「說財貓」)
提出清盤碧桂園的，是香港化工大王張國榮。(取材自雪球「說財貓」)

北京商業人物報導稱，這是中國前女首富、碧桂園董事會主席楊惠妍被香港大亨狙擊了。債權人主要業務是覆銅面板、化學產品及房地產，1993年在香港上市。建滔的主席叫張國榮，號稱香港「化工大王」，是個政商兩界都有頭有臉的人物。

依約定，碧桂園本應在去年底就償還這筆錢，但至今還沒還上，暴躁的債權人忍不住了。碧桂園並不是今年港股第一家被提出清盤的涉房公司。而除了法院意志，這位公開發難的香港大亨是否會主動放楊惠妍一馬也引來關注。

此聲請時值中國恒大遭香港法院勒令清算屆滿月之際，外界關注碧桂園是否會步上中國恒大後塵。

官媒中新社旗下「國是直通車」則指出，建滔集團債務金額在碧桂園境外整體有息負債占比很低，碧桂園的正常經營不會受到太大影響。碧桂園已獲批進入「白名單」項目超135個，2023年累計交付超60萬套房屋，今年預計交付量超48萬套。

報導也指出，此次的清盤呈請，與其說債權人真的想要清盤碧桂園，不如說是藉此施壓，敦促碧桂園盡快拿出解決方案。對於碧桂園來說，目前最重要的可能是盡快形成債務重組方案，並在切實可行的情況下盡快向市場公布。

中國房地產開發商碧桂園的債務問題，一波未平一波又起。(取材自碧桂園官網)
中國房地產開發商碧桂園的債務問題，一波未平一波又起。(取材自碧桂園官網)

碧桂園 香港 恒大

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