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美國市場複雜又令人困惑 比亞迪：無進軍計畫

中國新聞組／北京29日電
比亞迪沒有進軍美國市場的計畫。（取材自BYD）
比亞迪沒有進軍美國市場的計畫。（取材自BYD）

對於外界關切比亞迪暫無進軍美國市場的計畫一事，比亞迪執行副總裁兼美洲區首席執行官李柯指出，美國國內的情況複雜，特別是電動汽車市場正在放緩。李柯預計，拉丁美洲將成爲比亞迪最大的擴張地區之一。

電動車市場轉冷情況下，比亞迪公司卻去年逆勢創下全球300萬輛電動車銷售佳績。由於美國對來中國的汽車訂有27.5％進口稅，藉此將中國汽車製造商拒於門外。比亞迪日前釋出在墨西哥的建廠計畫，引起了西方競爭對手的警覺，是否將以此做為進入美國的基地。

快科技報導，李柯在接受雅虎財經訪問時指出，美國是一個有趣的市場，但如果要談論電動汽車，那就非常複雜。李柯認爲目前美國市場的電氣化有點放緩，而且有很多令人困惑的地方，所以目前比亞迪沒有去美國的計畫。

去年6月時，李柯也曾發聲稱，美國的新氣候法案「通脹削減法案（ＩＲＡ）」，將會提高美國消費者購買電動汽車的成本。

據悉，「通脹削減法案」旨在通過稅收優惠和資金支持，來促進美國國內電動汽車製造業，將中國排除在美國的電動汽車供應鏈之外。

這意味著美國消費者必須爲新能源汽車支付溢價，鋰電池成本會上升；最終導致美國在電動車普及率方面落後世界其它地區。

李柯指出，拉丁美洲將將成為比亞迪最大的擴張地區之一，比亞迪希望在未來三到五年內，將拉丁美洲的電動汽車普及率從目前的不到2%提高到10%到20%。

比亞迪沒有進軍美國市場的計畫。（路透）
比亞迪沒有進軍美國市場的計畫。（路透）

電動車 墨西哥 供應鏈

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