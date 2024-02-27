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彩禮低於3.9萬 江西崇義：子女優先入學…網轟不公平

中國新聞組／綜合報導
為改革「天價彩禮」婚俗，江西崇義縣近日推出「零彩禮」、「低彩禮」家庭禮遇機制。(取材自微信)
為改革「天價彩禮」婚俗，江西崇義縣近日推出「零彩禮」、「低彩禮」家庭禮遇機制。(取材自微信)

為改革「天價彩禮」、為愛減負，江西崇義縣近日推出「零彩禮」、「低彩禮」家庭禮遇機制。獎勵彩禮聘金不超過3.9萬（人民幣，下同）的新婚家庭，其子女可優先入學，在學前、義務教育階段，在全縣範圍內按照第一順序擇校入學，該消息引發教育不公等爭議。

中國青年報客戶端報導，「零禮」「低禮」夫妻、「零禮」「低聘」岳父母為禮遇適用對象，規定「零聘金」夫妻檔「低禮」標準為：男方給女方的聘金、禮金為零或不超過3.9萬元（不含返還禮金及嫁妝折價）。

根據此舉措，「零禮」的「低禮」夫妻子女（含農村戶口）持禮遇卡可在學前、義務教育階段，在全縣範圍內依照第一順序擇校入學。「零禮」「低聘」對象，縣內國有景區免大門票，可獲縣婦幼保健院或縣民醫院免費健康體檢一次，領卡一年內在縣城區內可免費搭乘公車。

同等條件下，「零聘金」「低彩禮」對象，優先聘用為文明實踐員及其他公益性崗位，享有婚禮席宴8.8折優惠，優先享有果園水肥一體化灌溉政策補貼，並在床上用品、婚紗攝影等方面，享折扣優惠。

激勵政策還包括頒布禮遇、子女入學、創業扶持、健康體檢、交通出行、酒席優惠、商購折扣、農業優惠等10個面向。「零禮」「低聘」 夫妻在結婚登記頒布室、戶外頒布基地或舉辦集體婚禮時，由領導幹部、人大代表、政協委員、道德模範等擔任特邀頒布員並合影。「零禮」「低禮」岳父母將獲「好丈母娘」或「好岳父母」榮譽證書。

澎湃新聞報導，江西崇義縣民政局社會事務股一名相關負責人26日稱，目前已經陸續接到關於該機制的諮詢電話，強調該機制並非強制性規定，目前由多個部門牽頭相關工作，試行一年。

前述工作人員說，選定3.9萬元這個標準是因為當地聘金數額習慣性帶「9」字，諧音吉利，再加上崇義本地的聘金不算高，所以就定了這個數額。

對於新制引發爭議，工作人員表示，當地是根據學生居住地所處學區入學，他們前期做過調查，也和教科體局溝通過，不會和現有的入學政策衝突，不會影響學生入學公平性。

上海申倫律師事務所律師夏海龍則對潮新聞表示，政府部門把孩子的入學與聘金問題掛鉤是沒有任何法律依據的，有失教育公平。政府可以透過公益宣傳的方式推動婚姻習俗的變革，一些直接干預性的政策可能會矯枉過正，違反依法行政的原則。

中國教育科學研究院研究員儲朝暉表示，這種做法肯定是不妥當的，違反了義務教育法的基本精神，縣級政府也沒有這個權利，縣級政府的職責是要推動義務教育均衡，而不是打破均衡。

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