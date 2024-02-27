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大潤發關13門市 中國傳統超市爆倒閉潮 會員制崛起

中國新聞組／北京27日電
在上海，購物者離開知名連鎖超市大潤發。(美聯社)
在上海，購物者離開知名連鎖超市大潤發。(美聯社)

2023年以來中國至少13家大潤發拉鐵門，傳統超市在中國相繼倒閉，盒馬、Costco、山姆等會員制超市則逆勢成長，預計今年中國會員制超市規模將達388億元（人民幣，下同，約53.9億美元）。

第一財經報導，江蘇鎮江、四川德陽、湖南株洲的大潤發將於2月底至3月初相繼收攤。據統計，2023年1月至今，至少13家大潤發倒閉。

澎湃新聞指出，中國大型傳統超市正以每年關門690家的數量縮減。2012年中國大型超市總店數為1萬1947家，到了2021年縮減至5340家，減幅達57.8%。

大型傳統超市縮減的同時，會員制超市卻逆勢成長。

2020年10月，中國阿里巴巴旗下的盒馬X會員店在上海開業，截至2023年底，盒馬X會員店在中國已有10家門市。

美式賣場Costco自2019年進軍中國後，「開一家火一家」，預計2024將在中國開設33家門市。美國沃爾瑪旗下的山姆會員超市在中國已開拓46家門市，預計未來每年將再開6至7家。即使這些會員制超市平均年費超過200元，仍廣受民眾歡迎。

在這波浪潮之下，中國本土超市也紛紛轉型並推出會員店。預計2024年中國的會員制超市規模將達388億元。

相較大潤發關掉門市，在廣東深圳、河南等地則有不少企業春節後繼續放假，有的企業宣布關停。自由亞洲電台報導，目前，不少回到廣東的移工找不到工作。網友發出感嘆：2024年「活下去」比什麼都重要。

湖南株洲居民李昂26日說，當地「大潤發」超市曾經非常出名。但居民收入減少，無力消費，超市停業在意料之中。他說：「我們這邊『大潤發』還有一個廣場以它的名字命名，叫大潤發廣場。人流量大，他以前生意還不錯。這次關閉也是經濟上的原因，因為老百姓沒錢就不會去逛超市，沒人購物。商場沒收入哪裡來的利潤，他就無法支撐商場的運作，只好以關門來收場。」

近幾年，大量外資撤離中國市場，造成供應鏈斷裂，而海外訂單不足，引發許多企業倒閉。最近有員工回家鄉過完春節，回到深圳發現許多工廠已經關閉或放長假。

河南網民「豫州二龍」發影片說，在當地，大年初十開工第一天，竟然被公司裁員。而他的妻子還在老家。他不想把自己被裁的消息告訴妻子和家人。他感嘆，一個崗位45個人搶。另有網友說，剛回到東莞的工友發來消息，當地許多工廠已經關閉或延長放假，「還是在家鄉找工作吧，不要來東莞。」

河南 Costco 供應鏈

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