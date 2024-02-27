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X平台李老師：中清查160萬粉絲

中國新聞組／北京27日電
「李老師不是你老師」多次在社群網站X上傳中國人民對政府不滿的言論，中國追蹤者遭公安找去喝茶。(取材自X平台)
「李老師不是你老師」多次在社群網站X上傳中國人民對政府不滿的言論，中國追蹤者遭公安找去喝茶。(取材自X平台)

兩會前夕，旅居義大利的社交媒體博主「李老師不是你老師」 在X平台（前推特）發文稱，中國警方正在大舉排查他的160萬名粉絲，他呼籲感到害怕的粉絲取消關注他的帳號；與此同時，美國之音報導，包括旅美的獨立時評人蔡慎坤等人的社交媒體帳號，從25日起都出現大量掉粉。

據報導，「李老師不是你老師」 25日在X平台上發文：「目前公安部正在我的160萬追隨者列表和評論區逐個排查關注我的人，一經確認身分就會通知地方警察打電話叫人喝茶。」

他還發布一些粉絲與他私聊的截圖。他們說，有人因為關注了「李老師」的推特，在上班時被帶走了。因為使用了中國手機註冊的帳號，被查到了IP。不過，人隨後被放了出來。

這位網友寫道：「但是jc（警察）說，正在一個個排查某teacher（老師）的所有追隨者（不排除就是恐嚇的可能）。」

報導引述「李老師」表示，自己有大量後台數據證明其嚴重程度。儘管他認為，中國當局按照他的追隨者列表逐一排查「很不可思議」，但現在看來，他們「確實是在使用最原始的土辦法」。他建議所有感到害怕的人直接取消關注他的帳號，並提出一系列規避警方偵測的手段。

「李老師不是你老師」因報導和聲援2022年抗議防疫封城的白紙運動而暴紅。截至2月26日下午，他在X上的粉絲從160萬跌至140萬。

報導指出，從25日起，幾乎所有中文時政類推主、油管播主都經歷了大量掉粉。旅居美國的獨立時評人蔡慎坤在X平台的20多萬粉絲一天內掉了2萬多。

「關注我的很多人都是體制內的人，他們可能有點害怕吧，」蔡慎坤對美國之音說。他認為，大部分人並非因為「被喝茶」而取關，而是出於恐懼。

蔡慎坤指出，每逢「六四」、「兩會」政治敏感日，中國當局都會升級打壓行動。眼下，「兩會」即將召開，由於可能涉及人事問題，加之經濟下行讓中國從官員到百姓都有諸多怨言，當局想要製造恐慌，讓人們閉嘴，不足為奇。

報導稱，旅美的前中共中央黨校退休教授蔡霞也在X上發文說：「難怪，昨天到今天早上我一下子掉了4000多followers（關注者）。」

報導引述蔡慎坤指出，中國當局的這一番打壓反映了其虛弱的本質。「現在這個政權看似它已經權力是高度地集中，好像是無所不在、無所不能，但是實際上愈是這樣，它愈心虛，愈脆弱。他不知道哪一個環節，他也害怕在某一個環節出現脆斷。」他說。

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