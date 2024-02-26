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15高校前進雄安 網：百姓不想去 民：去了，房子也不能賣

中國新聞組／北京26日電
4所高校雄安校區去年11月開工建設。圖為北京科技大學雄安校區開工儀式現場。（中新社）
4所高校雄安校區去年11月開工建設。圖為北京科技大學雄安校區開工儀式現場。（中新社）

被中國國家主席習近平視為重要政績-河北省雄安新區進入大規模建設期，在中小學之後，北京地區15所部屬高校也將向雄安新區疏解，其中五校是設分區。在微博相關話題評論區，不少網民看衰，吐槽「老百姓真心不想去」，並指北京大學和清華大學應該帶頭先遷雄安，否則就只是一校多區，如何疏解？「別到最後搞成了擴招那就搞笑了」。

北京日報報導，作為首批落戶雄安新區的部屬高校，北京交通大學、北京科技大學、北京林業大學、中國地質大學（北京）四所高校的雄安校區已於去年11月開工建設。四所高校均表示，將按照「一校兩區、協同發展」的思路進行布局。此外，北京理工大學雄安校區已獲批建設，將和該校中關村校區、良鄉校區、珠海校區及懷來校區共同構建「一脈五區、一體發展」的開放辦學格局。

研究報告指出，京津冀三地的教育發展水平仍有差距，北京、天津的教育發展在全國處於領先地位，河北教育相對落後。京津冀教育協同發展創新機制研究團隊負責人、首都師範大學發展規劃辦公室副主任王寰安表示，「三地學校在辦學理念、教研、管理、辦學水平等方面存在差距，這說明了京津冀教育協同發展的緊迫性和必要性，也為三地教育合作提供了廣闊的空間。」

4所高校雄安校區去年11月開工建設。圖為中國地質大學（北京）雄安校區動工。（取材...
4所高校雄安校區去年11月開工建設。圖為中國地質大學（北京）雄安校區動工。（取材自中國地質大學官網）

作為北京市支援雄安新區重點公共服務建設中的第一批民生保障工程，北京第四中學雄安校區是北京市援建雄安新區「三校一院」交鑰匙項目中體量最大的學校，去年9月迎來了首批新生。

隨著京津冀協同發展步伐的加快，京津冀地區經濟發展還需要大量高級技能型人才。北京經濟管理職業學院副院長周麗表示，將開展京津冀職業院校跨省市「3+2」聯合培養試點項目，培養區域亟需的高層次技能人才。

網民對高校在雄安新區設分校不看好，直言「老百姓真心不想去」、「北理工搞了這麼多校區，真是牛逼」、「北大清華不也是部屬高校嗎」、「誰再說我們河北沒有985 211」、「去了，房子也不能賣」。

4所高校雄安校區去年11月開工建設。圖為北京林業大學雄安校區開工儀式現場。（中新...
4所高校雄安校區去年11月開工建設。圖為北京林業大學雄安校區開工儀式現場。（中新社）

習近平 微博

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