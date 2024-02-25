小女孩洗澡後面有老頭… 河南溫泉店海報被罵「很變態」

河南洛陽的一家溫泉店女浴室外的圖片是一個老先生在小女孩後面，被批評「變態」。（取材自微博）

河南 洛陽一家溫泉店因店內宣傳圖引發爭議。該圖掛在女浴室外，內容可以看到一名小女孩在洗澡，而後面有一名老先生帶著笑容看著女孩。有許多客人反應，覺得這張圖片「很變態」，也有人網友說想起了南韓 電影「熔爐」中，老頭子俯視小女孩的畫面，「感覺恐怖」。對此，當地市監所已經要求店家整改，撤下爭議圖片。

瀟湘晨報報導，根據網傳視頻顯示，洛陽一家鄰里溫泉的女浴室門外，掛著一張「泡溫泉的正確流程」的海報，配圖是小女孩後面有一名白髮的老先生。

遭客人投訴圖片讓人不舒服後，溫泉的工作人員回覆稱，該店是日式風格，顧客之間的想法不一樣，「不會因為某個人去肆意更改圖片和風格」。但事情被傳上網後，引發爭議，有網友稱，「想到了電影『熔爐』，一個老頭趴在上面看小女孩，感覺恐怖」。

該溫泉事後在官網上道歉，稱「我店懸掛的裝飾畫引起部分網友議論，對此我店深表歉意。我們積極採納顧客和網友建議，已將裝飾畫拆除」。

洛陽市監局澗西分局長春路市監所一名員工表示，接到投訴後，已經責令涉事溫泉店整改，撤下爭議圖片，並且撤下所有的爭議元素。