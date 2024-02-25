小紅書被爆賣崗位 央企45萬 年輕人嘆：不花錢上不了班

儘管中國官方一再聲稱青年就業況已有起色，但各種招聘會仍擠滿了失業年輕人。（新華社）

中國青年不僅就業 難，還得花巨資才能買到穩定工作。據中國媒體調查，在小紅書 等社交平台有很多「掛羊頭賣狗肉」的諮詢服務公司，背地裡卻經營「操縱工作買賣」，他們在網上明碼標價售賣崗位，國企與央企的職缺行情分別是20萬（人民幣，下同，約2.7萬美元）和45萬元（約6.25萬美元），大型民企約萬元，讓不少年輕人感嘆，「不花錢已經上不了班了」，此文引發熱議後目前已被下架。

據新浪科技近日刊出的這篇題為「我在小紅書上『花巨資，買工作』」調查報導文章，吉林省長春市應屆碩士畢業生胡慧的職業規畫是留在本地一所民辦大學做教師，因多次面試失敗，她在小紅書上以14萬元向一家「人力資源」公司購買她面試的崗位，但這也令她心灰意冷，「原來面試沒用！花錢買才管用？」

報導指出，在東北不少城市，一份體面、穩定地工作需要花「人情費」並不新鮮。很多回鄉的年輕人在外打工爭取早日攢下30萬，回來買一份體面的工作。這樣的觀念和需求催生了一條產業鏈。在小紅書等社交平台上，很多公司都是「掛羊頭賣狗肉」。

「吉林省新帥人力資源」工作人員表示，不同的崗位都被標好了價碼，康師傅等大型民企崗位價格在8000到一萬元不等，一汽、紅旗等國企崗位價格約20萬，有編制的央企崗位標價45萬以上。通過該渠道入職有編制的工作，可直接進入面試流程，只要基礎條件符合，證順利通過。

流程是先交一半定金，簽合同，面試通過後正式上崗再補齊尾款，並與用人單位簽訂三年的正式合同，若三年後不續簽或無故辭退，公司還會出面解決。但合同則規定，面試前需先付清全款，且公司有權不對面試結果做出任何承諾。

對此，北京市京師律師事務所律師孟博表示，違反法律、行政法規的強制性規定的民事法律行為無效。上述公司的合同本身「違法」了，不具有法律效力。

而據天眼查數據顯示，這樣一家能將國企的崗位「翻手為雲覆手為雨」的人力資源企業，註冊資本僅為200萬元，此前因「買賣工作」而發起訴訟的案例並不少見。

文中指出，這也顯示在大環境「內卷」的情況下，「病急亂投醫」的情況愈發普遍。有人直言，在不少地方，各行各業的多數好工作都是花錢買來的，不花錢已經上不了班了。不過這篇報導文章在中國網路已被下架。

據統計，去年中國16至24歲年齡層的失業率連續6個月攀升，並於6月達到創紀錄的21.3%，之後國家統計局停止公布青年失業率。今年1月恢復公布稱，去年12月，16到24歲青年失業率大幅降至14.9%。