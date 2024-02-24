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飼養員忘了「收貓兒」 大熊貓頂流「花花」除夕夜吹冷風

中國新聞組／北京24日電
大熊貓花花被遺忘在外場。(取材自北京青年報)
大熊貓花花被遺忘在外場。(取材自北京青年報)

春節除夕期間，有市民向成都熱線反映，頂流大熊貓「和花」(暱稱花花)被遺忘在外場。成都市公園城市局22日回應，當班飼養員有延後收回的情況，已對當班飼養員進行了嚴肅處理，並解除了勞動合約關係。忘了「收貓兒」工作都丟了，引發不少網民質疑是否處罰過重。

來源：鳳凰資訊

央視新聞報導，2月9日除夕當晚，有網友通過iPanda熊貓頻道的直播發現，截至下午5時直播關閉，大熊貓花花仍然沒有回到內場。

據了解，飼養員每日會將在外場「上班」的大熊貓們收回去，俗稱「收貓兒」。花花沒有按時回到內場，被懷疑一直餓著肚子，引起了網友的關注和不滿。

同時間，花花平日的飼養員「譚爺爺」譚金淘，正拿著花花的玩偶參與2024央視春晚。「頂流都能被忘」隨即衝上都熱搜，引發網友熱議。

大熊貓花花除夕夜被遺忘在外場。(視頻截圖)
大熊貓花花除夕夜被遺忘在外場。(視頻截圖)

成都大熊貓繁育研究基地23日證實花花當日的確被遺忘在外場，當班飼養員已被解除勞動合同關係，花花身體狀況無異常。對於涉事飼養員是否為新員工等細節，基地表示暫無法解答。

「花花被遺忘在外場飼養員被解雇」話題23日登上熱搜第一。有網友質疑，該事件未造成嚴重後果，對涉事飼養員的處罰是否過重？認為「處罰重了，可以罰款扣工資」。但有更多網友支持處罰，認為被處罰在情理之中，「除夕夜花花的玩偶站在春晚的C位，而真正的花花卻被遺忘在外場」、「萬一國寶在除夕夜凍死怎麼辦」、「敢把頂流遺忘在外」、「這都能忘」。

大熊貓花花是2020年7月出生於成都大熊貓繁育研究基地的雌性大熊貓，是當之無愧的「頂流女明星」，與飼養員譚爺爺一同被網友們愛稱為「譚棉花」組合。

呆萌的花花，實際上卻有著先天不足。由於天生右後腿腳掌外翻，花花是基地裡唯一一隻不擅長爬樹的熊貓，無論是身高還是體重都遠遠低於同齡的大熊貓，體型短小圓潤，只發胖不長個且腿短，更加讓人憐愛。

花花的性格溫順親人，是為數不多的2歲後還能讓人近距離接觸的熊貓，特別喜歡和粉絲互動，且鏡頭感極強。

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