貴州山火延燒12天吞半個省 近萬人打火、2消防員殉職

貴州山火涉及二十多個市和縣，綿延一百多公里。(取材自X平台／李老師不是你老師）

貴州近日爆發大面積山林大火，晝夜延燒12天綿延至少100公里，火點遍全省。貴州官方22日通報，10日至21日全省共發生森林火情221起，出動近萬人打火已全部撲滅；其中森林火災11起，造成2名消防員殉職。山火 起因是民眾祭祀、扔菸頭、燒雜草等引發，災損正調查。有自媒體稱，山火讓「至少半個貴州都在燃燒，居民處於水深火熱之中」。

來源：未公開的中國

貴州貴陽、遵義、畢節、金沙等至少25個地區自10日起就先後發生山火。據貴州省生態農業與氣象中心發布20日晚上8至9點「火點衛星遙感監測圖」，貴州全省除遵義、銅仁市均可見火勢。21日6時，貴州省森林草原防滅火緊急指揮部啟動森林火災三級緊急應變。

人民網報導指出，貴州山火多發生在針闊混交林和喀斯特地貌荒野林區，火場海拔不高，但林內荊棘密布，雜草叢生，岩石凌亂，多數沒有林間道路，有的火線在懸崖峭壁上，打火難度高。現場消防人員表示，這幾天滅火常遇大風天氣，火場陣風可達6至7級，加上喀斯特地形埡口漏斗效應，火場氣流混亂，變化莫測，「撲滅的火線很容易被大風下的樹冠火付之一炬」。

貴州省森林草原防滅火應急指揮部22日通報，2月10日至21日，貴州全省共發生森林火情221起。（取材自人民網）

據通報，山火災情以來，已出動武警、消防、森防、專業救援隊伍及社會救援力量出動730隊次，累計投入9200多人、近4萬套裝備參與森林火災撲救，發動基層黨員幹部、民兵、群眾及志願者1.5萬多人。國家森防指辦公室亦派出工作組趕赴貴州，協調指導火災撲救。

貴州省多地應急部門表示，貴州山火原因包括上墳祭祀、亂扔未熄滅菸頭、焚燒雜草等引發山火，其餘仍在調查中。2022年8月貴州省出現了1961年以來最強夏秋冬連旱，大量植被枯死，2023年又溫高雨少日照多，尤其是入冬3次寒潮凝凍致地表枯枝落葉積累，可燃易燃物增加，疊加濕度低、風力大及春節祭祀、節後農事活動頻繁等因素，導致森林火勢呈多發高發態勢。

貴州近日爆發大面積山林大火，幾乎全省都傳出災情。（取材自人民網）

央視新聞指出，貴州警方近日發布6次山火通報，引發火災的原因均為違規用火導致，已有10人被警方依法處置。

貴州六盤水市水城區花嘎鄉花水村19日晚發生的山火因迅速蔓延，造成2名救火人員犧牲。知情人稱，兩人開一輛灑水車進山滅火，因火勢過大被困遇難。其中一人姓鄧，是退伍軍人，為家中獨子，原計畫5月份和女友結婚。官方則稱，救援一線消防員為專心打火，將朋友圈設置為家人不可見，因為「前方是山火，身後是萬家燈火，絕不能退！」。

據官媒新華社旗下經濟觀察報引述當地一支救援隊隊員甲丁（化名）說，「我從事救援工作十多年，第一次見到如此長周期的山火」，持續時間已超過2022年重慶山火。