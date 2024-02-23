梅西風波 阿根廷足協取消3月在中賽事 改移師美國進行

「阿根廷球王」梅西到香港友誼賽沒上陣，引發中國球迷不滿。（路透）

「阿根廷球王」梅西 到香港 友誼賽沒上陣，3天後卻在日本 上場，引發中國球迷不滿、喊封殺。梅西三度解釋仍難息眾怒，風波續延燒。阿根廷足協官方宣布，阿根廷男足3月原定在中國舉辦的兩場友誼賽，將移師至美國進行。

我愛英超報導，此前，阿根廷男足原計畫在3月再次開啟中國行。這支世界盃冠軍隊伍在今年1月30日宣布，將到杭州和北京，與奈及利亞和薩爾瓦多兩支非洲勁旅過招，比賽原定在3月18日到3月26日之間進行。

但阿根廷男足隊長梅西因在跟隨邁阿密國際俱樂部訪問香港時，沒有在表演賽中登場，在日本的友誼賽卻出戰30分鐘，引發大量中國球迷不滿。

儘管梅西本人在風波後三次公開發聲，表示自己當時未登場是因為受傷，但事件所造成的負面影響已無法挽回。本月9日，杭州體育局宣布，鑑於眾所周知的原因，阿根廷隊3月杭州行取消。一天後北京足協發布聲明，北京目前沒有舉辦梅西相關賽事的計畫。

最終，阿根廷不得不取消中國行，轉而來到美國進行3月的熱身賽。值得注意的是，由於梅西目前效力於美職聯的邁阿密國際，美國也算是梅西的半個主場。

中國網民罵聲不斷，「梅西要退了，大概率選擇在美養老，所以選邊站了。」「愛去哪裡去哪裡，這裡不歡迎！」「祖國應該要硬起來了吧」、「應該移師以色列才對」、「自己做了選擇，就不要回頭了，縱使給汶川捐過款」。