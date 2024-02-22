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「世上最好吃50種麵包」 中國燒餅上榜

中國新聞組／北京22日電
中國燒餅躋身「世界最好吃的50種麵包」榜單。（取材自環球網財經）
中國燒餅躋身「世界最好吃的50種麵包」榜單。（取材自環球網財經）

美國有線電視新聞網（CNN）評選「世界最好吃的50種麵包」，其中，中國傳統美食燒餅、香港排包榜上有名。

來源：YouTube

綜合媒體報導，文章指出，麵包歷史學家威廉魯貝爾便提出了一個有趣的觀點：對麵包進行嚴格定義是多餘的，甚至可能阻礙我們對麵包多樣性的欣賞。他認為，麵包的形態和風味因文化而異，不必拘泥於特定的製作材料和工藝。這種開放的態度為各種獨特風味的麵包提供了展示的舞台。

榜單中，中國燒餅以其獨特的風味和精湛的製作工藝贏得了評委的青睞。文章介紹，「燒餅（Shaobing）的芝麻外殼之下，是有著豐富小麥風味的多層柔軟結構」。專業的燒餅師傅可以將麵團揉成像紙一樣薄，一些燒餅的層次可以有18層甚至更多。這種製作工藝不僅賦予了燒餅獨特的口感，還展現了中華美食文化的博大精深。

文章還將燒餅稱為「中國北方的扁麵包」（north Chinese flatbread），稱它可以加入各種餡料，可鹹可甜，黑芝麻醬、燻肉、四川花椒都可以做餡料。

除了燒餅外，香港排包也有入選。CNN指其入選原因是，排包（Pai bao）採用一種名為「湯種」的技術而製成，麵包體非常鬆軟，且帶有牛奶味。

榜單中的其他各地麵包包括，阿富汗的波拉尼、澳洲的丹波麵包、巴西的奶酪麵包、日本咖哩包、馬來西亞的印度煎餅、南韓雞蛋麵包、加拿大蒙特婁貝果、法國長棍、德國黑麥麵包、英國洞洞餅等。

香港 餡料 澳洲

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