3度回應缺席風波愈描愈黑? 梅西在中代言白酒遭下架

國際足球巨星梅西近期代言中國一款白酒品牌「赤水河酒」20日暫時將產品自京東下架，外界認為或跟梅西香港賽事缺席，但在日本出賽引起中港地區民眾憤怒有關。（取材自微博）

國際足球巨星梅西 2月初在香港 賽事缺席，但3日後於日本上場事件持續發酵。雖然梅西19日發布影片三度說明缺席賽事之因，但中國民眾似乎不買單，多家中國媒體也發文批評梅西愈描愈黑，拍片只是商業操作。同時，梅西近期代言中國一款白酒品牌「赤水河酒」20日也暫時將產品自京東下架，關於梅西的微博 也刪去。

影音來源：YouTube

中新社報導，赤水河酒1月中旬曾官宣梅西簽字祝福款白酒進行上線銷售，但目前相關電商平台上已無法檢索到相應店鋪。通過此前瀏覽紀錄查詢顯示，該店鋪包括梅西簽字祝福款在內的產品已全部下架。客服在20日稱「店鋪產品目前在調整和優化過程中，上架時間以具體公告為主。」但對梅西避而不談。

據了解，梅西代言的赤水河酒簽字祝福款1月11日在京東平台上線銷售，每瓶500ml，6瓶整箱裝售價為人民幣6600元（約918美元），限量1萬瓶。赤水河酒還推出買酒送梅西簽名球衣活動，並投放梅西代言廣告。但缺賽事件後，不少球迷湧入赤水河酒的微博，要求其與梅西解約。

梅西19日發布影片澄清「因為政治原因或許多其他原因不想參賽」說法不實，重申是因「內收肌炎症」而無法上陣，並「已盡自己所能」。事實上，這是梅西第三次針對風波進行回應。相較前兩次表達自己是因傷未上場之外，梅西這次特別強調，對於中國球迷有著「特別感情」。

不過，中國網友對於梅西的說法並不買單。中新網發起的一項近三萬人參與的調查中，七成受訪網友表示，不接受梅西的回應，認為「很難評」的網友占19%，僅有8%的網友認為能接受。

新民晚報20日以「梅西，不用再解釋了」為題發表評論指出，球賽是賣票的，但球賽的影響是社會性的。更指梅西兩次發布都不過是「商業團隊的操作」。「（梅西）事情沒做好，自然要擦屁股」，但結果是「愈描愈黑，繼續傷害廣大球迷的感情」。

羊城晚報也以「梅西的『小作文』缺少誠意」為題發表評論說，傷病可以理解，許多中國球迷反感梅西，最主要原因不是他在香港沒出場，「而是他在那場商業比賽中表現出的冷漠和不屑，全程黑臉」。梅西曾被稱為球王，但此番在香港展現的個人素質和修養令人不敢恭維。

評論最後稱，梅西「意識到自己在中國的商業價值幾乎歸零的時候，才通過視頻發布缺少誠意的小作文。但，早知有今日，又何必當初呢？」