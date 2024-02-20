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慰安婦沈建美離世 登記在冊僅剩8人

中國新聞組／北京20日電

據「上師大慰安婦問題研究中心」消息，2月18日下午4時22分許，原二戰時期日軍「慰安婦」制度受害倖存者沈建美在湖南省長沙縣逝世，享壽94歲。

新浪網報導，截至目前，經上海師範大學中國「慰安婦」問題研究中心（以下簡稱「研究中心」）調查確認的中國地區登記在冊的日軍「慰安婦」制度受害倖存者僅剩8人。

研究中心介紹，沈建美出生於1931年，湖南省長沙縣人。1942年日軍進犯長沙，沈建美所在的村子處在日軍的行軍路線上。為了保護家中的牛不被日軍搶走，沈建美牽著牛一起逃跑，但是由於她先天聾啞，聽不見日軍的動靜，撞上日軍，連人帶牛被日軍擄走。沈建美的父親後經多方找尋，在離家數里的鍾馗廟中找到了奄奄一息的沈建美，才將其救回家中。

據報導，2022年12月，研究中心志願者前往湖南考察調研。通過對沈建美本人，及尋訪到當地高年老人、親眼見到沈建美被日軍抓去的沈建美的小姐妹等受害知情人進行口述採集，並展開受害地調查，確認受害人及知情人表述的這所鍾馗廟，當時曾被經過此地的日軍占據，作為駐紮地使用，時間為1942年初，第三次長沙會戰期間。鍾馗廟在上世紀中葉就已經被拆除，現今只能依稀看見原來的土牆、地基。

尋訪過程中，聽老人們提到這一帶還有兩位女性也曾被日軍擄走，但是否被關在鍾馗廟中，由於兩位女性已經離世，知情人也無處追尋了。在證據鏈完整的基礎上，研究中心認證沈建美為日軍「慰安婦」制度受害者。

報導稱，研究中心2023年底的「2023，在世倖存者的一年」一文中還曾提到，沈建美因那段苦痛的經歷一生未婚，母親生前把她託付給弟弟一家，弟弟不負母親所託，悉心照顧晚年的沈建美，尤其是弟媳，事無鉅細地照料著老人。

2024年1月，沈建美因病入院治療，出院後，由於年事已高，她的身體一直較為虛弱。2月18日下午，研究中心志願者接到家屬通知，沈建美與世長辭。

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