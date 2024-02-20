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萬人仍滯海南 萬輛自駕車待出島 網友批：堵客迫高消費

中國新聞組／北京20日電
農曆新年假期結束，仍有逾萬遊客滯留海南。港口大排長龍。（取材自北京青年報／視覺中國圖）
農曆新年假期結束，仍有逾萬遊客滯留海南。港口大排長龍。（取材自北京青年報／視覺中國圖）

中國農曆新年假期前天結束，海南海口三港湧現返程客流高峰，媒體報導，仍有逾萬遊客滯留當地，「離島難」。除了動輒萬元（人民幣，下同，約1389美元）的高價機票，自駕離港車輛需排隊超10小時，還因此出現「代排商機」每小時80元。有旅客稱，為了從海南回家，輾轉四種交通工具，花了兩天。

極目新聞報導，據2024春節全球自駕遊報告，三亞、海口均名列中國國內十大熱門目的地前五名。

在遊客激增情況下，「進島不易出島難」問題受到關注。社群平台上不少遊客表示，假日期間，經海港出島需要長時間排隊，離島機票費用也高漲不下。

2月19日，是春節後復工的第二天，海南島上仍有不少遊客在等待離島。當日上午7時，海口市交通運輸及港航管理局發布提示稱，截至當前，新海港港區待渡小客車約3000輛，疏運需5小時以上；港外各待渡車場待渡到新海港的小客車約5200輛，疏運約9小時以上。如現在駕車前往港口，排隊需14小時以上。當地請預約新海港18日和19日船票的小客車，暫不要前往待渡場排隊，延誤的船票一周內仍然有效。建議出島小客車司機先開車到市區休息。

在社群平台上，不少自駕遊客發布影片表示，自己駕駛了10多個小時，從白天排隊到晚上，才順利進入港口離島。順應港口外車輛大排長龍的形勢，有當地人推出了「代排」服務，稱可幫離島車主排隊進港，車主在酒店等待即可。而相關報價則從每小時60元，漲價至每小時80元。

空運方面，據售票平台，春節假期後，大部分離島航班的經濟艙都已售罄，頭等艙、公務艙機票均在高價位浮動。以海口至上海航線為例，19日機票最低價為6470元，20日直機票在6200元至9280元之間，要到28日才回落到千元以下。與之相反的是，節後從上海飛海口的機票持續低價，最低150元即可直飛。

與此同時，中央社報導，近來「超8萬遊客滯留每天『被迫』高消費」是中國網友在微博熱議的話題，並指責海南故意拉低過海效率，「堵」客留島，迫使遊客花錢消費。

網上關於「海南不是你想來就來，想走就能走的地方」、「你住得起三亞的飯店，卻買不起回程的票」、「三亞好樣的，果然不坑窮人」等酸言酸語層出不窮。

農曆新年假期結束，仍有逾萬遊客滯留海南，機場擠滿人。（取材自海南日報）
農曆新年假期結束，仍有逾萬遊客滯留海南，機場擠滿人。（取材自海南日報）

自駕 復工 微博

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