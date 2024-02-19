海口三港待渡車場爆滿 託運開天價3000

2024年2月18日，海口市長彤路上排隊等待進港的小客車。（取材自海口發布微信公號／視覺中國圖）

春節假期已經結束，仍有人車卡在海南無法返崗。據海口市交通運輸和港航管理局發布信息，昨（18日）海口三港各待渡車場已飽和，實時待渡車輛約6000輛，疏運需要8小時以上。船票一票難求也讓「代搶」業者賺翻，三、四百一張的出島船票代搶費最高達2500元（人民幣，下同，約348美元）仍供不應求；有人還做起「代託運」生意，車輛託運到北京要花上3000元（約417美元）。

據海口發布微信 公號，海口市交通運輸和港航管理局指出，截至18日15時，當日預約出島小車總數約1萬7200輛，已運送出島約9800輛，全天預約待出島約7400輛。海口三港各待渡車場已飽和，實時待渡車輛約6000輛，預計疏運需要8小時以上。預計客流高峰將持續至大年初十。

據紅星新聞，搜索「瓊州海峽輪渡管家」平台發現，2月18日至3月4日，秀英港和新海港的新能源車出島船票售罄；「鐵路輪渡」平台也顯示，海口南港的新能源車出島船票至月底基本售罄。車輛因船票售罄卡在海南，大批車主開始尋找各種管道解套，讓代搶行業火了。

在二手平台上，官網三、四百元一張的海口出島輪渡船票已經炒到了2000元，許多代搶票發布者稱，「幫搶海南輪渡船票，燃油車、新能源車進島、出島船票，不成功不收費。」一位代搶票的賣家還稱「包搶到」，「我們是專業團隊，專業代搶，高命中率，拍不到全額退款，放心下單。」

李女士和父母除夕當天自駕 新能源車進島，本打算初六回廣東，由於搶不到出島船票，一家三口已滯留新海港港口兩天。在港口停車場，李女士發現票販子穿梭車流中詢問車主是否要船票，他們有的是當地的港口運輸隊，開價2000元到2500元；有的是代搶票，支付2000元就可幫忙搶票。李女士花了2000元請運輸隊幫忙運車出島後發現，價格已攀升至2500元甚至更高。

另一位代搶票賣家則介紹，目前不接新能源車，只接油車，2月15日到24日「隨時出票」。該賣家還稱，2月10日到18日這幾天，他們已幫助200多位車主搶到出島船票。

一位還被困在海口的新能源車主說，「我們已經花了2000元找代搶，新能源車很多賣家已經不接了，不知道還能不能搶到票。」車子託運只能找火車，託運到北京是3000元，到最近的廣州也要1600元。