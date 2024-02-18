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房地產業崩潰演變欠薪 中國勞工抗議同比增2倍

中國新聞組／北京18日電
2023年第四季中國勞工抗議活動較同期增加至少兩倍。圖為福建工人在高空作業。（中新社）
2023年第四季中國勞工抗議活動較同期增加至少兩倍。圖為福建工人在高空作業。（中新社）

中國經濟情勢不佳加上勞動條件惡化，勞工抗議行動有升溫趨勢。美國之音報導，去年第四季中國勞工抗議活動較前年同期增加至少兩倍。另一方面，截至2月3日，今年已至少有183起抗議活動。

報導稱，從去年8月以來，中國的勞工抗議活動迅速增加，原因和惡劣的勞動條件，以及中國持續性的經濟困難有關。

報導引述人權組織自由之家、中國勞工通訊的數據指出，2023年第四季可統計的中國勞工抗議活動至少有777起，而對比2022年同期的245起，增加了兩倍以上。另外，從今年1月1日至2月3日期間，中國至少又發生183起抗議活動，其中廣東省就發生40起。

在美國創辦非營利組織「中國勞工觀察」的李強指出，中國經濟放緩外，房地產財務問題和製造業訂單減少也是一大因素，「高層次的經濟問題最終為今年勞工抗議活動的增加打下了基礎」。

「中國異議監測」資料庫研究主任史雷坦（Kevin Slaten）也提到，考慮到中國房地產行業面臨的主要困難，建築工人是特別有可能參與抗議的一群人。

報導引述兩名在新疆工作的建築工人經歷，其中一人曾經有三個月沒拿到薪水，每天只能麵條、鹽和醬油拌著吃，以此果腹；另一人則表示，截至目前，已經兩個月沒有拿到薪水了，「接近年關了還沒給錢，這都是建築工的血汗錢，幹完活就應該給的錢」。

勞工 房地產 李強

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