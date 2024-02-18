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「哈爾濱熱」讓東北菜火到海外 紐約有餐館搭大炕體驗「農家樂」

中國新聞組／北京18日電
紐約「遼寧飯店」。（新華社）
紐約「遼寧飯店」。（新華社）

哈爾濱近日火遍國內大江南北，美加、南韓澳洲等地農曆春節期間的東北菜餐廳也增加了許多客群。位於紐約法拉盛的「遼寧飯店」就座無虛席，老板關晶說，其中不少年輕新客是因為「爾濱」而來，東北農家樂在紐約州也吸引不少客人；加拿大的博主則打卡東北盒飯，都讓東北菜火到了國外。

據新華社旗下「半月談」網站報導，位於紐約法拉盛的遼寧飯店在剛過去的龍年春節期間座無虛席，從吉林移居美國30多年的高美玲帶著一家老小在這裡團聚，她那來自英國的準兒媳也愛上了東北菜與白酒。

紐約「遼寧山莊」的東北殺豬菜。（新華社）
紐約「遼寧山莊」的東北殺豬菜。（新華社）

遼寧飯店老闆關晶表示，餐館已開了近20年，最近「爾濱」熱潮帶來了不少年輕新客。關晶最近還在紐約上州開了一間農家樂「遼寧山莊」，種有玉米、豆角和香瓜，養了溜達雞和大鵝，還搭建了大炕和房車，並提供自家釀的東北小燒與烤全羊，十足東北煙火氣。她說，不少客人還請求在山莊包餃子過年。

另一家東北菜餐廳「添璽」位於加拿大溫哥華，最近推出了老式鋁盒飯，菜色有地三鮮、溜肉段、醬脊骨和酸菜粉兒等，不但勾起東北人童年回憶，也吸引不少外國博主來打卡。添璽店主衣瑤表示，「外國客人很多，印度人也很喜歡，他們說這是此前沒有吃過的中餐」。

加拿大溫哥華「添璽」餐館的東北菜盒飯。（新華社）
加拿大溫哥華「添璽」餐館的東北菜盒飯。（新華社）

衣瑤來自哈爾濱，她很高興「爾濱熱」讓家鄉的美被人們發現，帶動了人們對東北菜市場、東北美食的興趣，身在海外的她也感到非常驕傲。

離東北不遠的南韓首爾，有一家名叫「福滿樓」的中餐館，除了川菜，也有提供地三鮮、鍋包肉等傳統東北菜。餐廳老闆孟凡福曾在黑龍江從事餐飲業，妻子來自哈爾濱，他說，客人大多是韓國人，他們最愛的菜是鍋包肉、地三鮮和烤羊排。他表示，很多人已經喜歡上東北菜，「爾濱」火出圈的事，南韓媒體也有報導。

南韓首爾「福滿樓」。（新華社）
南韓首爾「福滿樓」。（新華社）

而遠在南半球的澳洲坎培拉，亦能找到東北餐館。「東北農家小院」的經營者是來自黑龍江綏化的孟繁華，她說，澳洲客人喜歡吃鍋包肉、酸菜餃子、韭菜餃子，「更多人把菜做好的話，在這邊還能更火」。

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